V duelu plném osobních soubojů, často přerušovaném, se pak chvíli vypadalo, že už se skóre těžko někdo pohne. Jenže hosté to nezabalili. Po rohu střídajícího veterána a předsedy klubu Dudášika přizvedl míč pozdější hlavní hrdina Matějka a Mušálek snížil. Stejný hráč se postaral o vyrovnání, když domácí nezachytili míč za obranu, Cafourka sice ještě vychytal brankář Kraus, ale dorážku už Mušálek uklidil na místo určení – 2:2.

Pak se hrálo ve stylu Fredieho Mercuryho: nejdřív Show must go on a pak We are the champions!

Knouckoutovaný zavidovský boxer se po tvrdém direktu chytil provazů, zvedl se a po pěkném centru mu Korčák hlavou vrátil do plic dech – 3:2. Běžela 89. minuta a kdyby Jančařík následně netrefil tyčku, asi bylo hotovo. Takhle se Lány dál cpaly dopředu a v poslední minutě dlouhý aut Mušálka doputoval k Dudášikovi, ten vypálil do tyče a dorážející Jiří Matějka odstartoval obrovské oslavy hostujícího týmu. „Slavili jsme my i naši skvělí fanoušci, kteří s námi věrně jezdí a pro ně ten gól byl také. Podle mne se ten zápas musel líbit, i když byl na těžké terénu a bylo to boj,“ mínil David Dudášik.

Domácí trenér Daniel Devera pochopitelně radost neměl, jeho tým měl zápas zvládnout. „I v té holomajzně jsme to měli ukopat, ale hosté dobře hráli standardky. Bodů nemáme tolik, kolik bychom mít mohli, ale bohužel je to odraz toho, jak k fotbalu teď přistupujeme. V poslední době sice lidi na tréninky chodí, ale během podzimu jsem je musel párkrát i odvolat,“ konstatoval Devera, jehož tým čeká ještě těžší duel s letos nejlepším týmem okresu v B třídě – Hředlemi.

To Lány hostí Lhotu a určitě budou chtít tři body.

Zavidov – Lány 3:3 (1:0). Branky: 20. Kapoun, 52. Neveďal, 89. Korčák - 76. a 80. Mušálek, 90. Matějka. Rozhodčí: Šebela. Diváků: 100.

Foto: Souboj o šest bodů rozčísla nečekaná rána Steibacha

Roztoky v derby ve Hředlech rozhodne nebyly favority, předposlední celek tabulky však zase nehrál tak špatně. Bohužel pro něj obvykle nevydrží celé utkání, což byl i příklad posledního zápasu. Hředle mu nakonec nastřílely pět gólů – 5:1.

Zápas vyšel domácímu Aleši Kolářovi. První gól dal po čtvrthodině dorážkou pokusu Sedláčka do břevna. A pak na tři góly přihrál.

Ale když to vezmeme od začátku, Roztoky začaly aktivněji, měly i první dobré pokusy, ale gól nedaly. Aktivita jim vydržela až do konce poločasu a pro domácí bylo vedení 1:0 spíš šťastné. „Patrně jsme si mysleli, že se utkání vyhraje samo. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, byli jsme bez pohybu, navíc jsme se vlastní vinou utápěli v nefotbalových věcech, nesmyslných řečněních se soupeřem a s rozhodčím,“ hodnotil předseda Miroslav Sláma a dodal, že finanční postihy za karty jsou v krajské soutěži vysoké a klub je rozhodně platit nebude – v tomto má pravidla nastavená jasně.

Po pauze už se Hředle srovnaly, zabraly a po gólech A. Vitnera a Slámy ml. Roztoky odpadly. Nakonec si Texlem daly i jeden vlastní gól po akci už zmíněného Koláře a vše vyšperkoval parádní placírkou teprve šestnáctiletý Malecký. „Druhá půle již byla o mnoho lepší, stačilo, abychom se soustředili jen a jen na hru a s tím přišly i další góly. Hrálo se podle našich not a převážně na jednu branku. Jsem rád, že svoji příležitost dostali i dorostenci, získávají zkušenosti k nezaplacení,“ dodal už spokojeně Miroslav Sláma.

Hředle – Roztoky 5:1 (1:0). Branky: 13. Kolář, 51. A. Vitner, 62. Sláma, 68. Texl (vl.), 88. Malecký. Rozhodčí: P. Sandev. Diváků: 100.

Rakovník se po změně trenéra chytil na outsiderovi, zásadně pomohl Pešek

Další derby Rakovnicka v I. B třídě patří Mšeci, na podzim slabému Tatranu nadělila pět gólů. Skoro všechny po přestávce, kdy domácí tentokrát hrající bez bratří Benešů odpadli. Dva zlomové zásahy obstaral Jiří Jurgowski, po tom druhém navíc pálil rychle i veterán Říčka a bylo po Tatranu.

Tatran Rakovník – Mšec 1:5 (1:1). Branky: 24. Dolák - 20. Skoupý, 49. a 68. Jurgovski, 70. Říčka, 80. Kapek (PK). Rozhodčí: Drábek. Diváků: 80.