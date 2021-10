Cenný bod uhráli fotbalisté Nového Strašecí proti Spartaku Příbram a udrželi se v horních patrech tabulky I. A třídy. Naopak stále níž do suterénu se propadá rezerva třetiligového Rakovníka, která naposledy vysoko podlehla Zdicím.

Fotbalová příprava: SK Rakovník B (v červeném) hostil Zavidov. | Foto: Antonín Vydra

Spartak dorazil do Strašecí bez největší hvězdy, zraněného Miroslava Slepičky. I tak má výborný tým a v 5. minutě šel do vedení zásluhou Voříška. Bylo to vedení zasloužené, protože Příbram byla lepší v celém prvním poločase.