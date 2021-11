ZBYTEČNÁ PORÁŽKA

Strašecí vyrazilo na poslední kolo do Vestce, kde ještě nedávno měli kvalitní tým plný ex-ligových hráčů. Ale letos se to změnilo a bubáci odehráli dobrou partii.

Jenže chyby vzadu si neodpustili a z první hned inkasovali od střelce Michálka. Pak už si ale připadli jako v Cannes nebo ve Varech, jenže nešlo o festival filmový, ale zahozených šancí.

Lukáš Mrázek, Nováček, Podzemský, ti všichni měli šance, pálili i ostatní borci. Nikdo neuspěl. Buď se střela nepovedla, a když už ano, jako L. Mrázkovi nebo Podzemskému, tak skvěle zasáhl brankář Mašek.

Navíc v 65. minutě neobsadili při rohu Podzemského a ten zvýšil. „Šance jsme měli i pak, ale to už nám chodili do otevřené obrany také domácí. Každopádně je to škoda, protože v tomhle zápase jsme hráli dobře a měli bodovat,“ ucedil zklamaný asistent kouč Jan Mrázek, podle něhož je 10. místo trochu zklamání. „Dlouho to vypadalo lépe, ale na závěr jsme měli tři těžké zápasy venku, což mi tedy hlava nebere, kdo to takhle rozhodl. Máme 22 bodů a chtěli jsme 24, takže úplné zklamání to není a aspoň máme do zimní přípravy dobrou motivaci,“ dodal Jan Mrázek.