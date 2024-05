Fotbalová I. B třída je vzhledem k počtu pěti sestupujících týmů hodně sledovanou jarní soutěží. O uplynulém víkendu si svou pozici opět vylepšil na jaře výborný Libušín, cenné body zapsaly také Velká Dobrá, Slavoj Kladno, Lhota a Vraný. Naopak se horší situace Braškova, jeho další zápas proti Lhotě může být bitvou jara!

I. B třída: Velká Dobrá doma rozdává příděly, tentokrát to odnesl Švermov. | Foto: Vladislav Lukáš

Jižní Amerika Slavoj nepokořila

Jako první šel do akce tradičně už v sobotu dopoledne Slavoj Kladno a povinné body proti béčku Hostouně uhrál po výhře 3:0. Hosté přitom přijeli bez Motlíka, ale posíleni o dva jihoamerické hráče z třetiligového áčka. Venancio ani Paulizzi se neprosadili, byť byli na jiném levelu než zbytek hráčů na ploše a hráli skvěle. „Jejich rychlost, dynamika a práce s balónem se v B třídě moc často nevidí. Uprostřed zálohy byli motorem týmu a nebýt jich, troufám si říct, že by si hosté šance, které měli, nevytvořili,“ mínil domácí asistent kouče Patrik Pražák.

Hostouň měla také první velkou šanci, ale zahodila ji a naopak domácí z brejku trestali tentokrát střelecky naladěným Zdeňkem Kolbabou.

Slavoj byl aktivnější i dál, po hodině hry ho uklidnil druhým gólem Rouček a pak se ještě jednou prosadil Kolbaba. Oba střelci zářili v nižších soutěžích, ale v téhle sezoně tolik cítit nebyli. Pomohli však v pravou chvíli.

Hosté si možností vytvořili až překvapivě dost, ale Kolumbič v bráně všem odolal.

„Pro nás to bylo další z naprosto klíčových utkání. Ve velmi vyrovnané tabulce musíme hlavně doma naplno bodovat, abychom se pohybovali nad sestupovou propastí. Po většinu zápasu jsme byli aktivnější a měli větší hlad po vítězství, každopádně snadné utkání to rozhodně nebylo a ve zbytku sezony musíme hlavně makat, abychom splnili cíl – záchranu,“ dodal Patrik Pražák.

Dlouhá přesilovka Libušína srazila Strašecí-Mšeci vaz

Spojený celek Mšece-Nového Strašecí před týdnem na Braškově hrál od 30. minutě v deseti bez vyloučeného Erby, ale s Libušínem šel do oslabení ještě mnohem dřív! Už po šesti minutách trefil Hartman na půlce unikajícího Marouška a dostal červenou kartu. „Tímhle výrokem to bohužel byl zápas o ničem. Faul to byl, ale vedla Haryho byli ještě hráči, poslední spíš nebyl a rozhodčí možná červenou dávat nemusel,“ mrzelo domácího trenéra Jana Mrázka.

Libušín využil přesilovku poměrně brzy, když právě Maroušek trefil centr přesnou placírkou. Jenže pak domácí Mašek naservíroval centr pro změnu Lukáši Mrázkovi a ten předskočil Portužáka a zavěsil – 1:1.

Video: Mladíci z béčka Kladna nezastavují, přibrzdili také aspiranta na postup

Strašecí mělo Kučerou i další šanci, ale víc jich měl Libušín. Z jedné udeřilo, když zmíněný Portužák napravil inkasovaný gól a sám hlavou skóroval. Nebylo to na jaře poprvé a jeho trefa byla pro Baník zlatá. Poráčanin totiž ve velké šanci výborně vychytal střelce Svobodu a hosté se mohli radovat. „Pomohlo nás brzké vyloučení domácích, za mě to byla jasná červená, i když ne žádný hrubý faul. Do přestávky jsme byli zbrklejší než soupeř, ale potom jsme se zklidnili, byli víc na balonu a přesilovku nakonec využili. Kluci bojovali a máme další výhru,“ raduje se trenér Baník Josef Fujdiar, ale mrzí ho, že nemůže hrát zraněný Obradovič a příští týden s Libčicemi bude asi chybět i organizátor hry Veselý.

Domácí Jan Mrázek byl zklamaný, do hodnocení se mu moc nechtělo. „Všechno bylo o té červené kartě, pak to pro nás bylo těžké. Šance jsme si nějaké vytvořili, ale soupeř jich měl víc. Kdybychom byli kompletní, asi bychom vyhráli, ale to je kdyby…,“ dodal smutně Mrázek.

Debakl a navíc Zábranský out

Braškov mířil na horkou půdu do Libčic s vírou, že naváže na výborné výkony zkraje jara. Ale nepovedlo se u to vůbec, prohrál 1:5. Domácím bodly dva slepené góly na konci první čtvrthodiny, Do poločasu už to bylo o tři branky a tuhle hroudu už Braškov na kopec vyvalit nemohl.

Jeho čestnou branku dal Hudousek, horší ale je, že Zábranský v závěru neudržel nervy, oplácel ostrý faul Hrdiny a dostal červenou kartu. Braškov čeká veledůležitý domácí zápas proti Lhotě, tak mu bude někdejší talent Sparty chybět. Zápas bude hodně speciální pro trenéra Braškova Martina Šalamouna a brankáře Petr Vošmíka, oba ve Lhotě roky působili a úspěšně.

Lhotu táhli Chvojka s Adamem

Lhota v neděli ráno splnila povinnost a poslední Zavidov porazila 3:0. Dva góly vstřelil Simon Chvojka, a to už v první půlhodině, čímž domácí uklidnil. „Domácí zápas s týmy zespodu tabulky jsme zvládli minule i teď s grácií, byl to i dobrý výkon a padly pěkné branky,“ byl rád trenér Lhoty Petr Cais.

Dařil se synovi někdejšího prvoligového rozhodčího Adamovi, který přesným centrem naservíroval první branku Chvojkovi. Výborně chytající brankář hostů Dunaj pak inkasoval od Chvojky ještě jednou, to si útočník Lhoty navedl merunu na střelu a ta mu sedla dokonale. Po pauze se trefil ještě Adam, tentokrát mu servíroval míč Kala.

„Zavidovští mě překvapili, že běhali až do konce a pořád napadali naši rozehrávku. Zazlobili ale jen při několika závarech, kde měli převahu jejich dva vysocí hráči. Celkově jsme měli víc šancí my a vyhráli zaslouženě,“ měl jasno Petr Cais, který teď s týmem vyrazí na Braškov, kde bude hrát proti bývalým svěřencům. Oběma týmům jde o hodně a kamarádství půjde na 90 minut určitě stranou.

Bývalé opory Doberáci nešetřili

Velká Dobrá je jako Dr. Jekyll a Mr. Hyde, skvělé výkony mění za prachmizerné. Tentokrát byl na řadě výkon výborný, výhra 10:0 nad Švermovem potvrdila rozdílnost pohody i kvality kádru obou týmů. Hosté přijeli bez trenéra Davida Müllera (zdraví), jehož nahradil Jiří Polák. Pro něj to byl speciální zápas, za Dobrou odehrál řadu skvělých sezon. Ale domácí s ním žádné slitování neměli stejně jako s dalšími svými bývalými oporami Vydrou a Schmiedem, jenž dokonce nechtěně otevřel skóre vlastní brankou. Pak už se trefovali domácí, hlavně čahoun Stříška, jenž nasázel hattrick. Po pauze se to samé povedlo Faktorovi, dvakrát se trefil Zelenka.

Doberská Čechie se tak zase na chvíli dostala do malinko klidnějších vod, Švermov je už blízko jistému sestupu.

Emoce ve Vraném, body mají domácí

Vraný i bez několika hráčů včetně kapitána Fedrhance, Hansla a střelce Kubíka zdolalo Lány 2:0 a zase si trochu v tabulce vydechlo. Hosté se dost zlobili na rozhodčí, vadily jim údajně ofsajdové situace u obou gólů a neuznaná branka Reichla – také kvůli ofsajdu.

Nicméně stížnosti na rozhodčí jsou koloritem jarní části I. B třídy, a protože jde o hodně, vlastně se ani není čemu divit. A před týdnem se naopak na Lánech vztekali Lhoťáci…

Vše mohlo být jinak, kdyby v úvodu dal jasnou šanci lánský Buršík. Obešel i gólmana Izeru, ale pak místo prázdné kasy mířil nad. Místo toho se měnilo skóre na druhé straně, když se trefili L. Danda a zkušený Jaráb. „Dovolím si tvrdit, že obě branky padly z ofsajdu,“ mínil lánský Milan Petr, jehož tým těžko rozdýchával i neuznanou branku Reichla ze závěru poločasu.

Historická dohoda: Fotbalové týmy SK a Tatranu budou spolupracovat

Po pauze se emoce malinko zklidnily, ale hodně se bojovalo. Jeden souboj za druhým, šancí málo. Lány dvě větší nakonec měly, jenže Rus trefil tyčku a Paluba po sólu vypálil dobře, ale Izera ještě lépe zasáhl. „Vzhledem k našemu zdravotnímu stavu je výsledek výborný. Bohužel jeden hráč se nám po zranění vrátil (Klár), ale další dva odpadli (L. Danda a Novák). Museli jsme přemluvit Honzu Jeřábka, který skončil před rokem, a on pak vystřídal právě Dandu. Hrát musel i můj vedoucí mužstva Pavel Hanzlík,“ říkal po utkání trenér Vraného David Cimrman a přiznal, že oba góly skutečně padly z hraničních situací.

Milan Petr byl rozmrzelý, jeho tým měl ve Vraném proti oslabenému sokovi na lepší výsledek. „Hodně napověděla ta první šance Buršíka, měl to být jasný gól. Pak už to pro nás bylo dost těžké, navíc pořád chybí důležití hráči, ale za týden proti Slavoji by Mušálek i Chalupa měli hrát,“ věří opora Lán.