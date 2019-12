Jak byste zhodnotili účinkování v podzimní části soutěže?

Do této sezony jsme nastupovali s velkými problémy, odešlo nám hodně hráčů a všichni víme, jaký je dnes problém sehnat kvalitní náhradu. Nám se to naštěstí na poslední chvíli podařilo. Ale věděli jsme, že to letos nebude jednoduché, protože jsme hodně omladili a hráči neměli zkušenost s krajským přeborem. Což se také zejména na začátku soutěže projevilo. Po první třetině si to sedlo a naše hra již byla koukatelná. Bohužel pořád jsme dostávali laciné branky, což nás provázelo až do závěru podzimu.

Jak jste spokojeni s obměnou kádru, jak hráči zapadli?

S hráčskou obměnou jsme spokojeni hlavně s výhledem do budoucna, všechno jsou to mladí kluci, kteří fotbal hrát umí. Jen si potřebují zvyknout na jinou úroveň fotbalu, než hráli doposud.

Co plánujete na zimní přestávku – posily, soustředění atd.?

Pro zimní přestávku neplánujeme zatím žádné změny. Co se týká soustředění, chceme uskutečnit asi čtyřdenní v půlce února a plánujeme sehrání čtyř přátelských utkání.

Je v silách týmu udržet soutěž?

Vzhledem k našemu bodovému zisku bychom plány na záchranu soutěže vůbec neříkali. Budeme se soustředit na to, abychom zlepšili naši hru a co z toho vzejde na konci sezony, se uvidí.

Udělali byste něco po skončení podzimu jinak?

Jestli bychom něco udělali jinak? Vůbec nic. Pochválit si zaslouží všichni, kteří zůstali věrni strašeckému fotbalu, protože naše situace nebyla lehká a teprve v těžké situaci se oddělila zrna od plev.

Co byste chtěli říct čtenářům na závěr?

Ještě bychom rádi vyzdvihli spolupráci z SK Rakovník, když nám v nejhorších chvílích pomohl Marek Tvrz. Také děkujeme městu Nové Strašecí a konkrétně starostovi Karlu Filipovi.

Miloslav Doležal