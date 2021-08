Před rokem neměly Lány ideální vstup do sezony. Postrádaly hlavně góly kanonýra Balíka, a tak se nejlepším střelcem stal stoper Jaroslav Mušálek. Na něj se bude v prezidentské obci spoléhat i dál. „Je tvrdý, má výbornou hlavičku. Oporami jsou i Milan Petr, mladý Jaroslav Cafourek a kapitán Jakub Matějka. A věřím, že se bude dařit všem,“ usmál se hrající předseda klubu David Dudášik.

Má radost také z návratu Miroslava Slezáka, který kvůli zranění scházel dva roky. Jemu tedy covid vlastně fotbalově nijak neublížil. Pracuje se i na návratu nejzkušenějšího borce mužstva Petra Kuta. Lány sice mají v bráně ještě výborného Filipa Javůrka, ale Kut by se určitě hodil také, byť v nedávném rozhovoru pro Rakovnický deník prohlásil, že už se mu do akce moc nechce. „Ti starší ho přemlouvají, aby přišel na trénink a já věřím, že přemluví,“ uculuje se Dudášik.

Lánští pustili i nějakou tu korunu na přestupovém poli. Ze Strašecí vyžádali Bejbla a ze Slaného nadějného Štefana Jungmanna, oba by měli být posilami do základu.

Co se týče přípravy, ta tréninková se daří více než zápasová. Hráči mají chuť, chodí jich dost a makají, ale v utkání se mohli předvést jen jednou proti Slavoji Kladno. Remíza 5:5 s třetitřídním týmem nesmí nikoho mýlit, Kladenští mají v sestavě několik výborných hráčů včetně Roučka, který hrával i ligu. „Ti nepatří do třetí třídy, ale do naší soutěže. Nejsou tam jen kvůli covidu,“ je přesvědčen David Dudášik.

Další zápas s Královým Dvorem B odpadl. Áčko Cábelíků postihl covid, a nakazili se i borci z rezervy, kluby proto raději zápas zrušily. A tak se hodí kvalitní generálka v neděli s Velkou Dobrou. „Slyšel jsem, že hodně posílila, tak uvidíme. Naši kluci jsou správně natěšení a věřím, že rovnocenným soupeřem budou jak Velké Dobré, tak i všem týmům v B třídě, která se podle mne příchodem Švermova a Mšece ještě zkvalitní,“ dodal David Dudášik.