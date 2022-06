Proč v Rakovníku končíte, navíc teď, před koncem sezony? Nakumulovalo se mi tolik práce, že bych ji dohromady s Rakovníkem už nestihl. Jsem členem komise rozhodčích na kraji, stal jsem se nově i gestorem všech rozhodčích v kraji, tím mám pod sebou všechny gestory okresních sudích. Měl bych tedy primárně dohlížet na práci všech dvanácti okresních komisí. Jen objet tolik okresů zabere pomalu půl roku, do toho vedu VPR (vzdělávací program rozhodčích), takže práce mám skutečně nad hlavu a Rakovníku už se tolik jednoduše věnovat nemohu. Také mám své civilní zaměstnání. A že je to na konci sezony nevadí, vše je rozjeté a doběhne to v pohodě. Mí nástupci mají čas se připravit na sezonu další.

Nezanevřete na Rakovnicko, není to odchod ve zlém?

Vůbec ne. Otevírá se tam nová posloupnost pro mladé, kterých tam pár přibylo a dál se nimi bude pracovat. Určitě klukům rád pomohu, rozhodne neodcházím ve zlém.

Čeho přesně se týká Vzdělávací program rozhodčích, jehož jste gestorem a budete tedy dohlížet na jeho fungování?

Máme celkem tři základní programy. První je vzdělávací a je základní. Aplikujete v něm na začínající rozhodčí pravidla přímo na hlavní ploše i v učebně. Druhý program, podle mě unikátní, je Akademie rozhodčích. Tou musí podle řádů projít každý rozhodčí a unikátní u nás je to, jakým stylem je projít necháváme. Za normálních okolností musí nováček za první rok zvládnout nějaké školení, napsal test z pravidel a může začít pískat. Touhle „nalejvárnou“ musí pro projít každý a školí ho lidé z okresů. Pro ně je to sisyfofská práce, protože jednou nemůže dorazit jeden nový rozhodčí, podruhé další dva. My to zjednodušili a výhodu našeho velkého kraje, jeho roztříštěnost, jsme zrušili založením jednoho školícího centra pro celý kraj v Praze na svazu.

Tam s docházkou problémy nemáte?

Ne, tam jsme s naším pravidlovým lektorem Karlem Vyhnalem k dispozici dvakrát do měsíce, máme školení rozdělené na dvě části a pro nové rozhodčí je jedno, který začnou. V tom je to celé jednodušší. V podstatě dostanou během čtrnácti dnů a dvou schůzek absolutní nalejvárnu všeho podstatného co potřebují. Kdykoliv, kdokoliv, z jakékoliv části kraje má někdo nového rozhodčího, tak si může usnadnit práci s odborností a vysvětlováním, a prostě nám ho do Prahy pošle. My ho vyškolíme a zase jim ho vrátíme.

Mluvil jste však o třech základních programech…

Na Akademii rozhodčích navazuje VPR - vzdělávací program rozhodčích, který se týká těch, co už přece jen o pískání něco vědí a akademii mají za sebou. VPR už nemá centrálu v Praze, ale je na třech místech, aby byla pro všechny dostupná. První v Unhošti, kde ji vedu já, v Kutné Hoře ji zaštiťuje Miloslav Pospíšil a třetí v Mladé Boleslavi Martin Vlk. Téma přednášek je tady jednotné, rozhodčí si prohlédnou videa, pracují na hrají ploše. Všechny jsme objeli, vše jim ukázali, proškolili je a teď už je to na nich.

A třetí věc?

Jsou to fitness koučové, které máme tři. Dva mají zkušenosti i z ligy, tedy mělnický Milan Matějíček a Petr Hocek z Benešova. Slánský Ondra Ježek, má zase přednosti v atletické přípravě a znalosti rehabilitace, koneckonců jeho maminka pracuje i s proslulým lékařem Pavlem Kolářem. Opět jsou rozmístěni po kraji, tak aby měli rozhodčí, pokud si chtějí fyzičku vylepšit, možnost pohodlně si za jedním z těch tří zajet a zúčastnit se tréninku, které jsou pravidelné.

Zvedá se díky tomuto programu počet rozhodčích?

Zatím je to začátek, jedeme tři měsíce, ale první rozhodčí z tohoto programu jsou mladí, které chceme využít v krajských soutěžích. Po proškolení je ještě necháváme na půl řekněme úvazku na okresech, aby si to víc osahali, pak už je po komunikaci s okresy chceme přehodit do krajských soutěží. Je to jakýsi trychtýř, kam nalejeme určitý počet arbitrů, a vypadnou nám ti, kteří budou kvalitní a vydrží u pískání.

Vrátím se ještě k Rakovníku, kam často jezdili v poslední době pískat okresní zápasy borci z ligy, což se jinde nevidí. Za tím jste byl prý vy, bude to pokračovat?

Nebyl jsem obsazovák rozhodčích, ale kluky jsem opravdu obvolával já, protože se známe. S Markem Titlbachem jsme to pak konzultovali. Nikde jinde tolik ligových rozhodčích na zápasech okresů nebylo jako u nás. Ti kluci mohli jít pískat do kraje, když měli v lize volno, ale šli k nám na okres. Chtěl jsme, aby lidé viděli, že kvalitu chceme a že fotbal je o vztazích. Pokud je máš, přijedou pak ti kluci ve svém volnu, od svých rodin, a za čtyři stovky řídí zápas na vesnici. Jsou vzory nejen pro rozhodčí z okresu, ale i pro hráče, kteří je pak vidí v televizi a zjišťují, že tenhle chlap co řídí Spartu pískal před týdnem je.