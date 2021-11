„S podzimní částí jsme spokojení, jen mě trošku trápí domácí ztráta s Kosoří,“ říká trenér týmu Radek Kulhánek. Ten se postavil na lavičku Velimi teprve loni v zimě, kdy vystřídal dosavadního lodivoda Zdeňka Šmejkala. K mužstvu přišel z divizní Kutné Hory a od vedení dostal jasný cíl – více zapracovat místní mladé hráče do sestavy. A to se Kulhánkovi podařilo na jedničku!

„Tým se posunul tam, kam jsme chtěli. Hlavním cílem bylo zapracovat hráče, kteří byli součástí týmu, ale během dvou nedohraných sezon nedostávali tolik prostoru. Mým úkolem bylo z nich udělat plnohodnotné hráče, což se podařilo. V každém utkání nastoupilo zhruba pět šest místních hráčů ve věku do pětadvaceti let,“ pochvaluje si.

Popření vlastního jména i triumf s pěti vyloučenými. Tyhle týmy vládnou okresům!

Šanci dostali mladí fotbalisté jako David Nejedlý, Ondřej Kosina, Daniel Záhora, Ondřej Martikán, Tomáš Kmoch, Tomáš Němec, Jan Věříš nebo Adam Náděje. Ve čtyřech zápasech si zachytal dokonce i druhý brankář David Dejmek. Všichni tito hráči mohli sbírat zkušenosti od starších spoluhráčů jako Jana Jíchy, Jiřího Petrů nebo Michala Drápely.

„Jsem velice překvapený, jak se té šance mladí hráči chopili. Byli relativně kyselí, že nehráli, ale ucítili šanci a vzali to za správný konec,“ říká Kulhánek, který chce v nastaveném trendu pokračovat i v jarní části. Proto už nyní jedná o možném příchodu mladých velimských odchovanců, kteří jsou momentálně v jiných klubech.

Divizní Benátky zlepšily defenzivní hru, doplatily však na nízkou produktivitu

I díky nim by se tým mohl výsledkově i výkonnostně opět posunout. V rámci krajského přeboru už ale moc není kam. Velim na podzim neprohrála ani zápas, jen dvakrát remizovala a jinak sbírala vítězství. S celkovým skóre 57:15 a 41 body je v tabulce první a před druhými Dobrovicemi má čtyřbodový náskok.

„Hlavní ambicí je skončit po jarní části první a vyhrát soutěž. Pak se bude s vedením řešit co dál. Postoupit bychom chtěli. Mladí hráči mají ambice a chtějí si to vyzkoušet. Nechceme, aby se stalo, že se dva tři roky budeme pohybovat mezi prvními týmy a kluci šanci nedostanou. Pak by mohly přijít nabídky z klubů z vyšších soutěží. To, že si to mladí hráči chtějí zkusit, je teď hlavním tématem pro vedení klubu. Nejdřív ale musíme zvládnout jaro,“ říká Kulhánek, který má sám velký zájem na klubovém úspěchu.

„Z mého pohledu je to výzva. Krajský přebor jsem ještě trenérsky s žádným týmem nevyhrál. Otázka případného posunu výš je pak už na vedení klubu.“