Domácí museli do utkání kvůli výjezdu svých spoluhráčů-futsalistů do Itálie oželet i nejlepšího útočníka Šehiniho a kvůli personální krizi museli do šrotu, odkud vytáhli po pěti letech fotbalové nečinnosti trenéra třetiligové Hostouně Dominika Rodingera. Bývalý brankář ale obstál až na minelu v úvodu druhé části, kterou uhasil „žlutou“ kosou.

To už Tuchoměřice před pěknou návštěvou 200 divák přežily první půli, protože po ní měl vést Rakovník. Jeho vedoucí Turbákovu branku po rohu brzy znegoval vyrovnáním Vlček a další jasné šance už hostující Severin, Žďánský ani Bohatý neproměnili. „To byly zásadní momenty, proč jsme tenhle zápas nevyhráli. Kdybychom jednu dvě šance dali, už bychom o tři body nepřišli,“ byl přesvědčen hostující trenér Jaroslav Hamouz.

Místo toho se jeho parta dostala do maléru hned v úvodu druhé části. Obrana nechytila pěkný výpad šikuly Sulíka a ten nabil Vegrichtovi do pozice, z níž se střelec jako on nemýlí. Objímání s s místními rowdies u klandru bylo poutavé, to samé si ale nakonec užil i neúnavný kotel rakovnických Hooligans.

Ale byla to šichta. Rakovník se přes soustavný tlak ne a ne do obrany domácích dostat, a když už se Bohatému povedl ekvilibristický kop přes hlavu, míč těsně přeletěl břevno.

V 78. minutě poslal Jaroslav Hamouz na plac kvůli útočné standardce vysokého Kýzla, ale bránící J. Hájek zapojil ruce do bránění jiného čahouna Severina. A sudí Otto Kovář k velké nelibosti Tuchoměřických odpískal penaltu. „Fanoušci mi tady říkají, že nebyla ani náhodou, ale podle mne byla úplně jasná, visel na mě rukama, já měl úplně napnutý dres,“ popisoval situaci svýma očima Jan Severin. Prohlédnout si můžete na videu, ruce v akci tam vidět jsou.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Severinův spoluhráč Petr Kýzl, ač byl teprve minutu na place a čelil ostrému verbálnímu ataku právě Rodingera, který ho chtěl rozhodit, ji proměnil, ale Deníku přiznal, že se trochu klepal…

Každopádně oslavu s fanoušky si užil a zápas už došel do remízové koncovky.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Domácí opora Jiří Jeslínek litoval absencí svého týmu. „Jsou v Miláně a je to škoda, protože s nimi by zápas měl mnohem větší kvalitu. Takhle jsme se jen bránili a chodili do brejků s jasným úkolem získat bod. Ten jsme doslova vybojovali,“ uznal Jeslínek, který v Hostouni dělá Dominiku Rodingerovi asistenta, ale v Tuchoměřicích je zkušenější, a tak mohl kamaráda zhodnotit. „Přinesl bojovnost i agresivitu. Za mě obstál, bez něj by ten zápas byl těžší,“ chválil bývalý ligový hráč, ale na poslední otázku, zda Tuchoměřice touží po krajském přeboru, odpovědět nechtěl. „To je otázka pro vedení, my chceme s pokorou a co nejlépe dohrát I. A třídu. Máme ještě dost těžkých zápasů hlavně venku,“ dodal Jiří Jeslínek junior.

Jan Severin byl z bodu dost zklamán a popel sypal i na svou hlavu. „Měli jsme dát na 2:0, šance měli kluci i já sám. To už bychom vyhráli,“ měl jasno.

Podobně hovořil také Jaroslav Hamouz. „Kromě zahozených šancí jsme dostali i laciný gól na 2:1 a to rozhodlo o pohledu na utkání. Soupeř prakticky celý druhý poločas proležel, takže zaplaťpánbůh, že jsme aspoň z penalty vyrovnali. Přesto to beru jako ztrátu,“ uzavřel hodnocení rakovnický trenér.

FC Tuchoměřice – SK Rakovník 2:2 (1:1). Branky: 16. Vlček, 51. Vegricht – 9. Turbák, 79. Kýzl (PK). Rozhodčí: Kovář. Diváků: 200.

Tuchoměřice: Dvořák – Rodinger, P. Hájek, J. Hájek, Vlček (62. Klobáska), Kejmar (70. Doskočil), Sulík, Jeslínek, Cihlář (81. Beran), Vegricht, Zavadil.

Rakovník: Zach – Čadek, Šindler, Severin, Turbák – Žďánský, Wajshajtl (78. Kýzl), Sklenka, Červený – Sabo (62. Kotaska), Bohatý.