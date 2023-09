Na 3:1 dával Adam Vitner, který ale po chvíli zajel do domácího stopera Horáka a nastala trochu zbytečná mela, jakoby hráči večer před utkáním poslouchali při koncertu Kabátů v Kladně hlavně skladbu Když se u nás chlapi poperou… Po roztržce rozhodčí Stumpf vysypal s červenou kartou Horáka i Vitnera. Rád mohl být lhotecký V. Danylych, který se do sporu motal, ale Stumpf ho nechat „žít“.

I tak hosté brzy Bechnerem a Pelcem vyrovnali. Pak už se čekalo na poločas, jenže tu udeřil domácí Marek Čurda. Syn zdejší legendy dal svůj rozhodně nejdůležitější gól, pro Lhotu to byla živá voda. „Strašně důležitý gól, po té dvacetiminutovce hrůzy, kterou ale zapříčinil hlavně ten konflikt. Takhle jsme však šli do kabin zase s vedením a ve druhé půli se vrátili k dobrému fotbalu z úvodu zápasu,“ byl rád domácí trenér Petr Cais.

Po přestávce už jeho mužstvo náskok udrželo a po sedmdesáté minutě rozjelo další střelecké představení. Nejdřív Denys Danylych, který se trefil klasicky a pak i z penalty, která se domácím zdála jasná, hosté měli jiný názor. Nakonec přidal ještě jednu trefu Chvojka.

Derby s Kladnem rozhodl hattrickem Ždánský. Kouč měl jasno: Udělal zápas!

„Sešli jsme se, chyběl jen Maty Kudela, a u nás je tohle strašně moc znát. Abych pravdu řekl, jedeme nad plán, protože po čtyřech kolech jsme teoreticky neměli mít ani bod, a chtěli jsme urvat aspoň tenhle zápas. To se povedlo a bodů je šest, teď nás budou čekat další soupeři z naší kategorie. Budeme se rvát dál,“ slibuje trenér Lhoty Petr Cais.

Hostující kouč Jan Sklenář byl hodně naštvaný. „Náš úplně tristní výkon nelze ani snad komentovat. I přes veškerá upozornění v kabině prohráváme za dvacet minut o tři branky. A i když dostaneme tu šanci se zápasem něco udělat a zvládneme vyrovnat, necháme si do poločasu dát naprosto lacinou a zbytečnou čtvrtou branku,“ hromoval trenér Hředlí a uznal že ani ve druhém poločase to nebylo lepší. „Nadále jsme hráli fotbal nehodný této soutěže. Dokud si hráči neuvědomí, že je tomu potřeba začít dávat o dost více než dávají, není z toho asi cesty ven. Na závěr, jak se k rozhodčím nevyjadřuji, tak musím i s odstupem říci, že pan Stumpf vedl zápas tak jak vedl a asi byl se svým výkonem spokojen. Nesnáším tyhle praktiky a nejsme jediný tým, který ve Lhotě dostal co proto. S tím už nic nenaděláme a hlavně se tím nesmíme zatěžovat. My musíme začít prioritně u sebe a u našeho přístupu a našich výkonů,“ dodal Jan Sklenář.

Posila z áčka nepomohla stejně jako vyloučení

V duelu týmů, jimž úvod sezony vůbec nevyšel, vsadilo béčko Hostouně poprvé v sezoně na posily z A týmu. Brankář Saladiak však paradoxně zavinil hrubkou porážku 1:3, když deset minut před koncem neudržel poměrně snadný centr, míč mu vypadl a Lukáš Chlumský pohodlně zavěsil.

Hostouňští ještě víc mohli lkát nad zkratem Jakuba Šikanedra. Poté co právě on vyrovnal na 1:1 (první gól si dali hosté smolně sami po ráně Chlumského tečované Sinnajevskim) se Šikanedr pustil do kritiky rozhodčího Stejskala, byť už měl žlutou. Sudí vzal do ruky pomyslný štětec, přebarvil mu kartu na červenou a poslal ho předčasně do sprch.

Hvězdný Milín sice Tuchlovice trápily, ale Kadlece se Soldátem neubránily

Přesto Hostouňáci za kamaráda bojovali a celkem v pohodě bránili remízu 1:1 až do 79. minuty, kdy přišla zmíněná minela Martina Saladiaka. Poté ještě rychlík Maroušek jistil na 3:1.

Švermovští mladíci se sympaticky drželi

Švermov pořád čeká na první výhru, navíc musel na hřiště rozjetých Libčic odjet bez trojice držáků sestavy Marka, Kotoučka a Nováka. Hlavním malérem však byla červená karta, kterou už po dvou minutách chytil mladý Hlavsa za zmaření gólové šance. „Tím se naše plány totálně zhatily,“ hlesl zklamaný trenér Baníku David Nedvěd.

Přesto jeho tým makal, nicméně inkasoval a hlavně, těsně před půlí si nechal úplně zbytečně dát i branku číslo dvě. Ta byla nakonec rozhodující, o to víc Nedvěda zpětně mrzela.

Gól roku a povedená střídání, Kladno slaví první venkovní výhru

Švermov totiž po změně stran zabral, i v deseti hrál dobrou partii, ale v 77. minutě se neudržel Vydra a za zakopnutí míče chytil druhou žlutou kartu. „Dohrávali jsme tedy v devíti, ale rozhodčímu Svobodovi nemohu nic vytknout, obě červené prostě udělil oprávněně. Tomáš Vydra mi tímhle namíchl,“ zlobil se David Nedvěd na hráče a nikoliv na arbitra.

Jeho tým nakonec i v devíti udělal ze zápasu drama. V 87. minutě totiž Neumann snížil a pak měli hosté ještě jednu šanci. „Dnes dostali další šanci mladí hráči a osa zkušených chyběla, ale musím uznat, že tentokrát to mladíci zvládli velmi dobře. Musíme se připravit na zápas proti Lhotě a vzít ho jako zápas podzimu. Pokud bychom neuspěli ani tam, nemáme v soutěži místo, i když nás mnozí chválí za předváděnou hru,“ dodal David Nedvěd.