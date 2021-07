Ve Vinařicích se vedení klubu ocitlo v nelehké pozici, tým se mu rozpadal pod rukama. Návraty do svých klubů Braškova a Slavoje Kladno nahlásili oba brankáři Kohout a Švandrlík, volné přestupy podepsali do Doks Čampulka s Dlouhým, veteráni Mařík a Sokol odmítli kvůli zdraví B třídu hrát. „Proto jsme nakonec soutěž vzdali, i když je to hrozná škoda, protože jsme o ni dlouho stáli,“ řekl Deníku předseda klubu Jan Šašek.

Ve Vinařicích budou sázet víc na zdejší dorostence, což by v B třídě vedlo nepochybně k řadě porážek a otrávenosti hráčů. Těch je přitom po covidu méně a méně. „U nás to určitě platí a jsem zvědav, jak to bude jinde v okrese,“ dodal Jan Šašek.

Místo Vinařic budou hrát I. B třídu Velvary B, vedoucí tým nedohraného minulého ročníku okresního přeboru. Vedení Slovanu neváhalo a nabídku hned přijalo. „O postup jsme stáli, dokonce jsem už před časem sondoval na okrese, zda by nebyla možnost postoupit. Takže jsme rádi,“ nezastíral spokojenost předseda klubu David Vedral, i když je mu jasné, že tým kouče Radka Šmída bude potřebovat dvě tři posily, aby vedle skvělých veteránů Michala Majtaníka či Marka Muchy vyztužily tým.

Velvary B přijaly s klidem i místo ve skupině B (mělnicko-boleslavské), kam to mají o dost blíž než Švermov. Ten půjde do áčka. „O něco blíž bychom to sice ke Kladeňákům měli, ale máme vlastní dopravu a ve Velvarech jsme byli vždycky zvyklí, že někdy hrajeme mělnickou a podruhé kladenskou skupinu. Aspoň máme změnu,“ usmál se Vedral.

Radost neskrýval ani předseda Baníku Švermov David Nedvěd, i když ani podle něj nebyly zápasy v B skupině špatné. „Brali jsme je pozitivně, poznali jsme jiný fotbal, jiné hráče. Akorát nás to zatěžovalo finančně, skoro všude je daleko,“ povídal Nedvěd a rezolutně odmítl, že změnu vyvolal jeho klub, který v jeho osobě už loni žádal razantní změny ve vedení krajského fotbalu a byl jedním z tahounů F(evoluce). „Tohle s tím vůbec nesouviselo, nikam jsme nevolali, o nic nežádali. Spíš si myslím, že to teď rozděluje někdo, kdo tomu víc rozumí,“ rýpl si do bývalého vedení STK kraje.

Mimochodem Nedvěd v kraji bude pracovat nově také, měl by pracovat v komisi mládeže pod dohledem jejího nového šéfa Antonína Baráka staršího.