Třikrát se trefil Jan Beneš do sítě Vraného a jeho Tatran Rakovník, tým s téměř nulovou…

Vývoj duelu odpovídal tak trochu celosezonnímu vystupování klubů. Hředle výborně začaly, ale pak vadly. Naopak Lány výkon stupňovaly.

Radost by měli asi Kanaďané, jejich národní strom javor totiž vyrostl v obou brankách: domácí Bečirovič se Javor jmenuje, hostujícímu Javůrkovi se tak přezdívá.

A jako první lovil míč z čeřenu, když Marcel Kedroň zahrál rukou a Sláma z penalty nezaváhal – 1:0. Hředle si za aktivitu v úvodu vedení zasloužily, měly ještě další šance, ale postupně se probrali také hosté, tlak ke konci půle zvyšovali a Petr po přesném centru Putíka hlavou vyrovnal. Těsně před pauzou!

Sedm gólů v Zavidově. Braškov táhl Krovoza, ale málem přišel o luxusní náskok

Uklidnění Lánští začali dobře i druhou část a opět Petr je po rohu a přesné dorážce svou slabší levačkou poslal do vedení, které už nepustili. Bránili skutečně pevně a jindy ostré domácí hroty Bechner nebo Vitner se ničemu nedostaly. A když už Bechner ano, byl včas zablokován.

Na druhé straně mohl padnout gól spíš, zejména Mušálek měl vážně tutovku, jenže ukázal, že také mistr tesař může tnout úplně vedle. Naštěstí lánskému forvardovi prsty zůstaly, jen si musel vyslechnout nějaký ten „ftípek“ od spoluhráčů. "Je to prostě obránce," ucedil se smíchem Milan Petr, jinak měl ale dobrou náladu a Mušálka omlouval tvrdým hřištěm.

Celkově ho těší, jak teď lánská parta fárá. "Byli jsme fotbalovější, pohyblivnější, důraznější, výhra byla zasloužená," vypočítal, ale příště se prý raději brzy nechá koučem Cafourkem vystřídat. Mužstvu totiž něco za posun tabulkou slíbil a teď dává jeden gól za druhým, aby se to povedlo. "Musím ubrat, na stará kolena jsem se nějak zbláznil. Dokonce jsem se trefil i levačkou, kterou mám na opírání," vtipkoval čtyřicátník.

Domácí předseda klubu Miroslav Sláma bral u svého mužstva ještě první poločas, ale uznal, že po obrátce už vládl protivník. „Šel si pro výhru s mnohem větším úsilím a nasazením celého mužstva. U nás chtělo opravdu hrát maximálně pět hráčů, ostatní se jen vezli a někteří tomu nedávají to, co by tomu měli dávat,“ mrzí Slámu a varuje už před dalším ročníkem, v němž se podle zatím neověřených informací počet B tříd v kraji o jednu sníží. A sestupujících tak rázně přibyde.

Hředle – Lány 1:2 (1:1). Branky: 17. Sláma (PK) - 45. a 52. Petr. Rozhodčí: Lambev. Diváků: 120.