Do Podlesí přišel v létě třeba Polák, velká opora divizních Hořovic, zatímco Rakovník seděl v létě u hodovního přestupového stolu spíš bokem, protože pořád řeší hříchy minulého vedení. Ale na úvod se zdálo, že by mladá sestava mohla v I. A třídě čeřit vodu, byť před začátkem soutěže mnozí tipovali tým spíš na boj o záchranu.

Možná ten dojem nabyl i celek z Podlesí, který na jaře předváděl perfektní výkony a třeba zkušený trenér Radim Suchánek mínil, že to byl na jaře možná nejlepší tým v A třídě. Jenže Rakovník ho tvrdě vycvičil, protože už po půlhodině hry vedl neuvěřitelně o čtyři branky! Hosté navíc za stavu zahodili ještě penaltu.

Rakovníku se vrátil Sabo z Radotína, poslední příprava celkem vyšla

Posila z Neštěmic Wajshajtl se trefil po přihrávce Čadka už v páté minutě a o chviličku později už to bylo o dvě branky, když úřadovali další dva novicové - Žďánský přesnou nahrávkou našel Saba, který udělal kličku brankáři a uklízel do prázdné – 0:2. Podlesí rychle dva údery rozdýchalo a vytvořilo si také velké šance, jenže skvěle chytající Pešek tým zachránil a jeho spoluhráči udeřili znovu. Ždánský ukázal, že o soutěž výš než hrál v Zavidově bude pořád svou rychlostí platný, vlétl do vápna a parádně zavěsil na 0:3.

„Jsem hrozně rád, že tam klukům padaly góly, že se jim dařilo. Tím mi usnadnili premiéru. Začátek se nám extrémně podařil. Za stavu 0:2 chytil dvě, tři tutové šance, což bylo pro vývoj utkání klíčové,“ uvedl trenér Rakovníka Jaroslav Hamouz.

Štěch podržel Milín v Doksech. Hosté v závěru urvali výhru

Na druhé straně bombu Horáka vyrazil skvěle Pešek a tak branka padla zase do sítě Podlesí. Měla být z pokutového kopu, ten ale Sabo poslal těsně mimo. Nakonec to nevadilo, protože po chvilce vrátil odražený míč Pucholt do vápna a ten nečekaně doplachtil do brány – 0:4.

„Nesehranost a nekoncentrovanost. Vše začíná přípravou. Sešli jsme se na před tím na dva zápasy. K tomu velká marodka, dovolené, což je na tuhle soutěž běžný a já na to dodnes nebyl zvyklý. Tým má obrovskou kvalitu, teď to bylo o naivitě a stejných hrubkách ve středu obrany, na kterých musíme zapracovat,“ měl jasno ohledně hlavních příčin inkasovaných branek domáčí kouč Radek Polák.

Až poté se po centru prosadili také domácí jejich loňským nejlepším střelcem Vohradským a do druhé půle tak šli s větší chutí. Už v 55. minutě navíc znovu po dalším centru hlavičkoval Buch a snížil na – 2:4. Podlesí ještě víc ožilo, šlo za třetím gólem, jenže Rakovník zachránila tyčka a zbytek akcí ubránila jeho obrana. Na druhé straně brankář Boudník skvěle vyrazil ránu Červeného z trestného kopu, jenže to už hosty mrzet nemuselo, protože tři zlaté body odjely k Rakovnickému potoku. „Jsme pokorní. Výsledek vypadá tak, jak vypadá. Jdeme dál a za tři body jsme hrozně rádi,“ těšilo Hamouze, který zažil premiéru snů na lavičce SK.

Na druhé straně však úvodní představení, ještě k tomu před vlastními fanoušky, Polákovi pěkně zhořkla. Pro Podlesí se navíc o pořádné vystřízlivění po velmi povedeném podzimu. Zvlášť, když před sezonou vyhlašovalo, že už nechce opakovat scénář z loňského podzimu.„Obrovsky zdvižený prst. Tohle jsme nechtěli připustit. Něco jsme si před sezonou řekli, proto jsme taky přivedli dva hráče. Nechal jsem vše tak, jak bylo zaběhlé v minulosti. Je teď možné, že do toho vstoupím a například rozestavení udělám trošku jinak,“

Podlesí - SK Rakovník 2:4 (1:4)

Branky: 36. Vohradský, 55. Buch - 5. Wajshajtl, 8. Sabo, 23. Ždánský, 34. Pucholt. Rozhodčí: Orálek. Diváků: 100.

Rakovník: Pešek – Pucholt, Severin, Šindler, Kotaska – Žďánský (72. Mezei), Čadek, Valcha (59. Červený), Turbák (90. Itner), Wajshajtl (76. Jirásek) – Sabo (80. Kýzl).