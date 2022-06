To vše byl proti Lubné, navíc brzy přišla penalta. Nakonec to skončilo 4:0 pro favorita, ale Lubná smutnit nemusela.

O sestupujícím rozhodlo pořadí tří týmů, které získaly jen 22 bodů a tam bylo z trojice Lubná, Švermov a Velké Přítočno nejhorší posledně jmenované.

„Do Kladna jsme jeli bez čtyř klíčových hráčů a neměli jsme nárok. Byli jsme asi dvakrát za půlkou a od většího debaklu nás uchránil výborný brankář Herink. Ale věděli jsme, že jestli nebude Švermov bodovat v Loděnicích, které jsou herně jinde, tak se zachráníme. Přesně to byl cíl před sezonou a splnili jsme ho, i když jsem si nemyslel, že 22 bodů bude stačit,“ hodnotil celkově spokojený trenér Milan Polák, jenž vzal Lubnou těsně před startem sezony, kdy hrozilo, že do ní Lubná ani nevstoupí.

Polák by měl u mužstva pokračovat, ale zda klub přihlásí B třídu, to úplně jisté není. „Dokopnou máme až v pátek, pak uvidíme. Ale jsem zastáncem toho, že kluby mají hrát tu soutěž, kterou si vybojovaly. Je pravda, že bychom potřebovali posílit, a přitom není kde brát,“ dodal Milan Polák, jenž by také ještě rád naskočil.