Fotbalový A tým Roztok se plácá u dna tabulky I. B třídy a potřeboval by produktivní…

Mšec minule v Lubné ukázala, že je pořád mezi lepšími týmy I. B třídy, Vraný to dokazuje dlouhodobě. Ale zatímco před týdnem doma to s Roztoky nebylo ono, tentokrát zahrálo u chmelnic velmi dobře. „Já bych řekl, že nejlépe za celé jaro,“ upravil názor trenér Sokola David Cimrman.

Jeho tým byl lepší už do poločasu, ale nedařily se mu finální přihrávky, a tak velkou šanci neměl.

Po změně stran zase přitlačili víc domácí a hned v 50. minutě kopali pokutový kop. Jenže jindy jistý Jiří Kapek poslal merunu nad Izerovu branku! „To bohužel zápas rozhodlo,“ sypal si popel na hlavu nešťastný borec.

Rozhodl moment z 68. minuty, kdy míč dostal dobře k noze Adam Fedrhanc a utěšenou bombou z třiceti metrů nedal Doubravovi šanci – 0:1.

I bez útočníků sahaly Lány po senzaci, kromě trávníku málem střihly i lídra

„S domácím trenérem jsme se shodli, že to byl opravdu dobrý zápas, kde oba týmy měly svoje šance a mohlo to dopadnou i jinak než 0:1. Měli jsme kliku s penaltou, kterou soupeř nedal, ale přesto by řekl, že mírně lepší jsme byli a výhra je zasloužená,“ dodal David Cimrman.

Jiří Kapek také řekl, že se mu fotbal líbil, až na výsledek. „Já nedal penaltu, oni dali šťastný, ale krásný gól. Mohli jsme i tak vyrovnat, šance jsme na to měli, zrovna tak mohl z brejků vše pojistit soupeř,“ dodala mšecká opora.

David Cimrman se teď těší na Braškov. Zaprvé to bude boj o třetí příčku, za druhé prý Vraný má sokovi co vracet.

Mšec – Vraný 0:1 (0:0). Branka: 68. Fedrhanc. Rozhodčí: Špaček. Diváků: 80.