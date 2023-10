Tentokrát ve Strašecí, ale před malou návštěvou se představil druhý tým tabulky – Mšec/Nové Strašecí. Zápas proti Braškovu nenabídl právě strhující podívanou. Domácí dali rychle dva góly, když se trefil Ducár z penalty za faul na Sklenku, a pak sice obrana hostů dvakrát odvrátila centr Sklenky, ale potřetí nechala úplně volného J. Kapka a ten pohodlně zvýšil. Následně ještě trefil Janoušek tyčku hostující branky a pak hra upadla. Svoje možnosti měli také Braškovští zejména zkušený Brodský, ale jeho týmu se nyní nedaří, po dobrém úvodu soutěže klesá tabulkou a hraje dost „studeně“, bez emocí.

Tomu se přizpůsobili i jindy úplně jiní domácí, a tak se dohrávalo v klidu. „Vypadalo to, že nikdo nechce nic s výsledkem udělat. My hráli blbě a soupeř ještě hůř,“ utrousil trenér domácích Jan Mrázek.

Mšec/N. Strašecí – Braškov 2:0 (2:0). Branky: 12. Ducár (PK), 29. J. Kapek. Rozhodčí: Nerad. Diváků: 90.

Šest poražených celků z tohoto kola nedalo ani gól. Sedmý – Zavidov – dal sice tři, ale přesto dopadl nejhůř, domácí Libčice ho totiž zostudili devítibrankovým přídělem! A tak překvapilo, že trenér poražených Daniel Devera mínil, že mužstva jako Libčice by měl Zavidov porážet. „Vím, že to zní divně, ale aniž bych se Libčic chtěl dotknout, tak si to myslím. Problém je hlavně v nás, protože jsme zase soupeři doslova darovali první gól a dostali ho na koně. A když jsme dvakrát snížili na rozdíl gólu, tak okamžitě inkasujeme. Pak je z toho takový debakl,“ hořekoval Daniel Devera, jehož tým padl už pošesté z osmi duelů a je o skóre poslední.

Má svoje problémy, když třeba Neveďalovi se před zápasem udělalo zle, v pohodě nebyl kapitán Vitner, omluvil se Kapoun. Nebyl ani Korčák, jenž jako výborný golfista hraje turnaje. V mužstvu je při generační výměně hodně mladých, ale pro ty série špatných výsledků to nejhorší, zvykat si na mužský fotbal je lepší v atmosféře lepších výsledků.

„Odpíchnout se z tohoto stavu týmu můžeme jen prací. Měli bychom si připomenout výkon z Libušína, kde jsme sice prohráli z přísné penalty, ale výkon byl takový, jaký nás může zdobit. Je mi jasné, že nám výrazně hrozí sestup, ale zase že bychom se s tím už teď smiřovali, to ne. Budeme bojovat a uvidíme, co z toho bude,“ dodal Daniel Devera, jehož tým nyní čeká Lhota, na venkovních stadionech nejhorší tým.

Libčice – Zavidov 9:3 (5:2). Branky: 16., 25. a 74. T. Tenkl, 19. Wróbel, 30. Voinikov, 41. Punčochář, 64. Hrdina, 72. John, 85. Beneš – 22. Sejpka, 29. Devera, 80. Neveďal. Rozhodčí: Poncar. Diváků: 100.

Lány dojíždějí na pohár

Doma ale Lhota umí zahrát výborně, což potvrdila i výhrou proti oslabených Lánům 2:0. Lány dojíždějí na to, že došly daleko v Poháru SKFS, kde se jim ve středu pár hráčů zranilo a ještě víc zaplnili marodku. A tak přijely do hodně blízké Lhoty (původně plánovali, že to bude na kolech) bez čtyř hráčů základní sestavy včetně kapitána a stopera Matějky nebo důrazného tanku Paluby. Domácím zase těsně před začátkem pípla zpráva, že útočná posila z Kladna Chvojka také nemůže hrát, protože jako hasič musel v neděli ráno zasahovat u rozsáhlého požáru v Kladno-Dubí. Navíc scházeli i Kudela, Kala nebo V. Danylych.

S absencemi se vyrovnali lépe domácí borci. Dobře bránili a těsně před pauzou sami udeřili. Nadaný Čermák, jenž studuje na západě Čech a trénuje se Sokolovem, si přehodil míč z pravé na levou a přeloboval dokonale Javůrka v bráně.

Hosté také měli minimálně tři velké šance, jak skórovat, ale gólman Pejša byl perfektní a udržel čisté konto i po změně stran. Navíc v závěru zakroutil opět Čermák standardku přesně na D. Danylyche a nejzkušenější domácí borec zápas zavřel – 2:0.

„Hlava mi to nebere, ale tohle už není náhoda. Venku hoříme i na hřištích týmů, které nemají žádné body a doma porážíme elitní celky soutěže. I když Lány nebyly zdaleka tak dobré jako předtím Dobrovíz, to jsme prostě měli kupu štěstí. Tentokrát bych řekl, že výhra je zasloužená,“ byl nadšený trenér domácích Petr Cais.

Lhota – Lány 2:0 (1:0). Branky: 45. Čermák, 87. D. Danylych. Rozhodčí: Kovář. Diváků: 70.

Veledůležitý mač zlomily trefy Vitnerů

Mimořádně důležitý byl duel sousedů v tabulce – Hředle hostily Švermov. A zatímco domácí si výhrou 2:0 pomohli do klidnějšího středu tabulky, Švermov zůstal dole a už teď musí tušit, že záchrana nebude vůbec snadná. Zatímco Hředle nastoupily po delší době kompletní, hostům scházeli potrestaný Marek a také šikovný Kotouček. Hlavně ale v úvodu brankář Truhlář pustil za záda trochu lacino trestňák sedmnáctiletého M. Vitnera.

Domácí měli ještě další nadějné možnosti, naopak Švermov se šancí dočkal až po obrátce. Tu první však Zíma zakončil prachbídně. Domácím Slámovu a Kolářovi při hlavičce chybělo méně, ale ani oni nedali, a tak rozhodla až akce Slámy, po níž ještě vysunul A. Vitnera a ten v sólu překonal Truhláře.

Hosté sice ještě bojovali, ale penaltu si na rozhodčím Mižičovi po zákroku brankáře Bečiroviče na Frühaufa nevymodlili a neuspěl ani Hlavsa ve velké tutovce.

A tak zářil spokojeností trenér Hředel Jan Sklenář. „Jsem strašně rád za tři body, byť výkon nebyl takový, jaký bychom všichni chtěli, ale asi nás i trochu svazovala nervozita z důležitosti utkání,“ mínil kouč. Švermov podle něj byl lepší ve hře, ale zápasy se rozhodují v šestnáctkách. „A v nich jsme byli o poznání lepší my - branek jsme mohli vstřelit více. Snad se od toho odpíchneme do dalších kol. Každý bod bude strašně moc potřeba,“ dobře ví Jan Sklenář.

Dodejme, že oceněna byla také Renata Vitnerová za záchranu lidského života. Právě ona pomohla v těžké chvilce trenérovi dorostenců a velkému srdcaři hředelské kopané Hanuši Minaříkovi. Šikovná paní!

Hředle – Švermov 2:0 (1:0). Branky: 16. M. Vitner, 64. A. Vitner. Rozhodčí: Mižič. Diváků: 230.