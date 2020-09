Byť byli hosté ze zavidova na Tatranu favoritem, zvolili taktiku, kterou umí nejlépe: pevně bránili a čekali na svoje smrtící brejky. Díky tomu jsou v B třídě dlouhodobě nejlepším mužstvem a díky tomu uhráli i tohle derby. Tatran sice držel míč častěji, ale hned první vážnější chybu zaplatil gólem. Po straně utekl Neveďal, předal Ždánskému, který poslal ránu do břevna, ale dorážející Jelínek vše dorážkou vycizeloval – 0:1.

Ideální možnost k vyrovnání měl domácí veterán Vrábík, který kopal po ruce Hory pokutový kop, jenže trefil břevno a místo toho těsně před pauzou utekli hosté díky aktivnímu Neveďalovi na 0:2. To byl první zlom v zápase, ale domácí se ještě nevzdávali.

Po přestávce se do soupeře zakousli a měli šance. Proměnili však jedinou Horou (67.) a následující minuty definitivně rozhodly. Tatran povzbuzený gólem sahal po vyrovnání, ale už neuspěl a místo toho po vlastní standardce pustil hosty do dalšího brejku, z něhož Ždánský třetím gólem položil soka na lopatky. Závěr zápasu pak kanonýr Zavidova pojal jako One Man Show a dovršil čistý hattrick. Stačilo mu na něj pouhých 12 minut.

Tatran Rakovník B – Zavidov 1:5 (0:2). Branky: 67. Hora - 13. Jelínek, 44. Neveďal, 73., 80. a 85. Žďánský. Rozhodčí: P. Beneš. Diváků: 50.

Tatran B: A. Beneš – Fiška, J. Kučera, Kollár, Lisner, Dobřanský, J. Beneš, Hora, Hájek (4. Toráč), Zaspal, Vrábík.

Zavidov: Kraus – Korčák, Vitner, Kapoun, Hanych (66. Knor), Neveďal (66. Jančařík), Ždánský, Štiller (80. Kadar), Devera, Havel, Jelínek.