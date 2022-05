Zavidovská střelnice, Lány zachráněny, jenže co Lubná?

Vypadá to, že se fotbalisté Lán po slabším období herně i výsledkově chytili. Po výhře v Jedomělicích doma nedali jakoukoliv naději Lubné a měli by být zachráněni. Naopak hosté už mají situaci velmi složitou. Hrozí, že z každé B třídy spadnou až čtyři týmy a to už by pro sympatický celek z Rakovnicka byla těžko řešitelná situace, i když šanci pořád má.

Lány (v modrém) potvrdily sílu a doma nedaly šanci Švermovu - 4:0. | Foto: Vladislav Lukáš