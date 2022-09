První poločas ale pro domácí šťastný nebyl. Útočník Červený se sice probil do dvou dobrých šancí, ale ani jednou netrefil zařízení. Co bylo ještě nepříjemnější, to bylo zranění třísel brankáře Zacha, velké opory SKR. Místo něj šel do brány Pešek a do konce duelu neinkasoval, ale už to bylo za stavu 0:1, protože zkušený hostující Drašnar se prosadil po standardce.