V prvním jarním kole I. A třídy otočili fotbalisté Klecan v poslední čtvrthodině zápas se Slaným z 0:2 na 3:2. V Rakovníku se fotbalová štěstěna usmála naopak na soupeře. Domácí Jan Severin chytrým lobem v 90. minutě odšpuntoval euforii, protože výhra 2:1 je pro ohrožený Rakovník doslova zlatá.

Jan Severin (vpravo) rozhodl zápas s Klecany v poslední minutě. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„I já body beru, jsou skvělé, ale představoval bych si lepší hru. Do 35. minuty nám fungovalo co jsme chtěli hrát, ale potom už ne a hlavně po přestávce to nebylo ono,“ hodnotil sladké vítězství střízlivě trenér Petr Vecka.

Jeho tým začal vážně dobře a po půlhodině mohl vést klidně o tři čtyři branky. Dal ale jedinou, když se po pěkné kombinaci od středu zálohy prosadil po centru na přední tyči Zdeněk Schwendt.

Klecany přebíraly iniciativu po změně stran a jejich hlavní střelec Hrdina po rohu na přední tyči vyrovnal.

O výhru přišli v nastavení, ale bod bubáci mají. Zůstane ještě Kučera?

Zápas poté spěl k remíze, ale v závěru se přece jen projevilo, kdo o body stojí víc. Hostům ublížil druhý žlutý faul Průchy, který zastavil Červeného a dostal červenou (81.). Rakovník přesilovku využil dokonale, i když nebyla dlouhá. Předvedl velký tlak do brány, gólman Hrkal centr po souboji jen vyboxoval k Severinovi a ten pěkným obloučkem přehodil jak jeho, tak vracejícího se stopera.

150 diváků spustilo euforický jásot, první jarní výhra byla na světě!

„Jsem rád, že to Síva proměnil a my jsme to nakonec uhráli. Radost byla obrovská a přišlo i dost diváků, takže dobře i pro ně. Na druhou stranu po obrátce jsme hráli dlouho nějak ustrašeně a nedařilo se nám. Věřím, že můžeme hrát o moc lépe,“ dodal Petr Vecka.

Teď čeká Rakovník nejtěžší písemka roku, v sobotu jedou na půdu prvního Chlumce. Ten pro jaro získal kromě jiných i střelce Miroslava Slepičku a je vysokým favoritem.

SK Rakovník – Klecany 2:1 (1:0). Branky: 19. Schwendt, 90. Severin - 59. Hrdina. Rozhodčí: Pechar. ČK: 81. Průcha (K). Diváků: 150.

Rakovník: Zach – Kotaska, Šindler, Kýzl, Čadek (70. Mareš) – Itner, J. Pavlík, Pucholt (87. Váňa), Holý (54. Jirásek) – Schwendt (60. Severin), Červený.