Poprvé v sezoně vyhráli dva zápasy v řadě a těsně před koronavirovou výlukou fotbalových soutěží to v Novém Strašecí přivítali skutečně vřele. Zvlášť když v duelu notně ohrožených mužstev zvítězili ve Zdicích 1:0 brankou Lukáše Mrázka v poslední minutě.

Nové Strašecí (v červeném) - Lhota 1:0. Napadá Lukáš Mrázek (vpravo) | Foto: Miroslava Hejduková

Domácí Mrázkův zásah neskousli, zejména Dominik Rigo. Co řekl rozhodčímu, se dá napsat do zápisu o utkání, novinový papír to ale nesnese. Pro Riga je horší, že do rozhodčího strkal, tohle mu disciplinárka zřejmě napočítá.