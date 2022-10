Mezi Zavidovem a Mšecí končil zápas podobné. Tady sice jedna strana druhou z ničeho nepodezírala, zato na rozhodčího Petra Beneše byli naštvané oba celky.

Mšec povzbuzená nečekaným skalpem Hředel vedla i na horké půdě Zavidova 2:0. Nejprve využil chyby brankáře Krause při výkopu Hankócy a po pauze kopl J. Kapek parádně trestňák. Jenže Zavidov zapnul. Korčák už mířil do prázdné, když ho fauloval brankář Doubrava a z penalty P. Kučera snížil. „Za mě měla padnout i červená karta. Nehledě k tomu, že už v první půli fauloval hráč Korčáka na červenou a dostal jen žlutou,“ hněval se kouč Zavidova Daniel Devera.

Domácí nakonec po náporu vyrovnali Kučerou a ještě se hnali za obratem. V poslední minutě se zase zlobili hosté, že se rozhodčí vrátil po chvíli hraní k zákroku a pískl trestný kop. Ten využil Hanych, ale Beneš gól neuznal a protestující duo Kučera – Vitner poslal s červenou kartou do kabin.

„Byl to symbolický vrchol zápasu, který se rozhodčím nepovedl. Nevím, jestli je Rakovnicko ve fotbale tak prohnilé, ale každopádně přemýšlím, jestli tady mám na fotbal ještě chuť,“ dodal zklamaně Daniel Devera.

Nesportovní konec na Tatranu, Lubná tu přišla o výhru z přísné penalty

HŘEDLE ZÁŘILY

Nečekaně jasně vyzněl zápas Hředel a Braškova, domácí vyhráli 5:1! Byla to však bitva, v níž domácí lépe trefovali zařízení, zejména pak dvojice Bechner – A Vitner, byť kouč Jan Sklenář chválil zejména Martina Vitnera, jenž podle něj odehrál skvělý duel.

Zápas ovlivnila vyloučení dvou hráčů v závěru poločasu. Hostující Stibor fauloval Slámu, toho mstil kapitán Čuda. Oba museli z placu.

To už Hředle vedly, po půli dokonce zvýšily, ale Braškova hrál také dobře a Urban ho vrátil do hry (68.). jenže ž za pět minut domácí využili jednoho z mnoha oken v hostující obraně a pak už zápas patřil jim. „Výsledek je pro hosty hodně krutý a rozhodně neodpovídá tomu, co se na hřišti dělo. My jsme se alespoň částečně omluvili fanouškům za předešlý duel se Mšecí,“ připomněl Jan Sklenář nečekanou prohru z minulého kola.

LÁNY TÁHL PETR

Potrestaný byl střelec Buršík, a tak Lány táhl v posledním derby víkendu Milan Petr. Aspoň tady se hrálo relativně v klidu, i když také zde rozhodčí tasil v závěru červenou. Byla však za faul domácího Krůty a obešla se bez emocí.

Roztoky v zápase vedly díky Merhautovi, ale nevyužily toho, že Lány bývají venku slabší. Hosty podržel zase jednou tahoun Milan Petr, který otočil skóre už do pauzy. Když ho pak Slezák zvýšil, bylo rozhodnuto.

I. B třída – skupina A12. kolo (10. hrané): Roztoky – Lány 1:3 (19. Merhaut – 34. a 42. Petr, 61. Slezák), Hředle – Braškov 5:1 (25. a 81. Vitner, 49. a 80. Bechner, 73. Kafka – 68. Urban), Zavidov – Mšec 2:2 (68. z pen. a 79. Kučera – 22. Hankocy, 55. Kapek), Lhota – Vraný 1:1 (49. Danylych – 16. Jeřábek), Tn Rakovník – Lubná 2:2 (79. Kučera, 90. z pen. Beneš – 71. Šika, 83. Kollár), Hostouň B – Tuchoměřice 0:3 (19. Šahini, 36. Sulík, 40. Valín), Švermov – Libušín 0:2 (45. Hrubý, 47. Křenek).