Vzhledem k počasí se k úžasu všech odehrálo kompletní kolo okresního přeboru. Nejvíce se na toto téma diskutovalo v Řevničově a v Městečku, kde budou hrací plochu dávat dohromady jen horko těžko. Na druhou stranu díky těžkému terénu a nepřízni dalších vlivů padlo v rámci 18. kola neuvěřitelných 38 branek. Největší zásluha patří devítigólovým Beranům ze Senomat, z přestřelky v Řevničově vyšli lépe domácí.

Okresní přebor: Pavlíkov (v bílém) nečekaně doma přehrál Lužnou 3:1. | Foto: Alžběta Brabcová

Jediný bod na kontu Čisté není pochvalný, i tak by se mnohým soupeřům případné podcenění outsidera nemuselo vyplatit. Své mohou vyprávět fotbalisté Olešné, kteří během prvního poločasu Čisté nastříleli bůra a jeden by řekl, že je po zápase. Avšak gól těsně před přestávkou hostům dodal druhý dech. Sympatický a především bojovný výkon i za velmi nepříznivého stavu znamenal snížení na dvoubrankový rozdíl, více však v devadesáti minutách Čistečtí již nestihli.

Kněževes se druhou hubenou výhrou postupně přesouvá do klidnějších vod tabulky. Tentokrát měl smolný den Janov, který nedokázal proměnit žádnou ze svých stoprocentních šancí. Podtržení zmaru domácích přišlo v podobě vlastní branky. Ve druhém poločase byl Janov lepším týmem, avšak obrana hostí korekci výsledku nedopustila, je to dominanta Kněževsi. „Po přestávce byl Janov lepší a měl tři gólovky, výsledek mohl dopadnout obráceně. I když prohrál lepší tým, za důležité body jsme rádi,“ sportovně uznává kněževeský kapitán Jan Vrábík.

Hředelskou jízdu nepřibrzdil ani famózní Vitásek, Bechner recept našel

Herní zkrat nažila Jesenice v Senomatech, kde dostala nelichotivou devítku. V minulém kole čaroval brankář Flajšingr a byl velkou oporou, ale i on měl tentokrát smolný den. Senomatský brankostroj začal už v 8. minutě po nešťastném zákroku právě hostujícího gólmana, následoval výstavní vlastňák, ruka ve vápně a nařízená penalta. Výčet zmarů z prvního poločasu stačil jako dostatečný ukazatel, že se Jesenici v tomto utkání příliš dařit nebude. „Ani bych neřekl, že nás Senomaty výrazně přehrály, ale prostě den blbec. Za stavu 4:0 už byli domácí tolik na koni, že bylo nemožné s tím něco udělat,“ těžko se hodnotí nepovedený zápas jesenickému Petru Johnovi.

Pavlíkov - Lužná 3:1 (1:1)

Po výhře v Čisté chtěl Pavlíkov favorizovanou Lužnou před domácím publikem alespoň potrápit. Nucené změny řešilo mužstvo především na pozici brankáře, kdy se mezi tři tyče postavil zraněný Benada. „Musím ale říct, že až na chybu a zaváhání v obraně na začátku zápasu, kdy jsme inkasovali gól, moc těžké práce neměl. Bylo zásadní, že jsme za pár minut dokázali vyrovnat po tom, František Kalaš ho uklidil do sítě zdánlivě nepovedený centr,“ popisuje průběh v úvodu utkání kapitán Pavlíkova Lukáš Polcar. Lužná do druhého poločasu zahrozila několika nákopy na rychlého Vejvodu, avšak Pavlíkov po hodině hry dvěma rychlými zásahy potvrdil cenný skalp. Nejprve z přímého kopu zamířil přesně opět Kalaš, pár minut na to byl Hekl nejpohotovější ve vápně Lužné.

„Po vyrovnaném prvním poločase jsme během krátké chvíle dostali dva góly, které rozhodly. Domácí poté byli lepším týmem a v pohodě si došli pro vítězství. Především v druhé půli jsme byli málo nebezpeční do útoku,“ kriticky zhodnotil výkon Lužné Radek Šnajdr.

Oh. Městečko - Mšecké Žehrovice 2:4 (2:2)

Žhavým tématem k debatě před utkáním byla způsobilost hrací plochy. „Trochu bych si tímto postěžoval směrem k rozhodčím. Je jasné, že fotbal se dá odehrát kdykoliv na čemkoliv, ale druhá stránka jsou následky pro hřiště. To se pak dlouho vzpamatovává, stojí to hodně úsilí a třeba i peněz a hraje se pak dlouho na nekvalitním povrchu,“ poukazuje na devastaci hřiště Ohnivec Jiří Hadrava a doufá, že rozhodčí v podobných situacích budou brát ohledy na mínění klubů.

Vstup do utkání se domácím vůbec nepovedl, když náhradní gólman Zbyšek Bok lovil míč ze sítě už 3. minutě. Výborně hrající Městečko dokázalo vyrovnat po brance Šnídla, v dotahování skóre do poločasové přestávky byli domácí úspěšní ještě jednou. To však bylo vše, neboť poslední slovo měl se svým hattrickem Kočí. „První poločas jsme se vůbec nemohli dostat do tempa, možná nám ublížil darovaný gól v úvodu po chybě domácího gólmana,“ mluví o podcenění okamžiku Ondřej Zázvorka z favorizovaných Žehrovic.

„Sebevědomě musím říct, že jsme byli po většinu zápasu lepším týmem, přesto, jak nepatřičně to vzhledem ke konečnému výsledku 2:4 může vypadat. Zranil se nám brankář, po velkých chybách jsme inkasovali, dvakrát jsme vedení soupeře dotáhli, na třetí gól jsme již nezareagovali. Naopak přišlo vyloučení a zranění dalšího hráče již bez možnosti střídání. Nicméně si můžeme vzít z utkání více pozitivního,“ zakončuje hodnocení v dobrém světle Jiří Hadrava a dodává, že nakonec v Městečku se fotbal hlavně pro radost.

Švermov loupil v Lánech, Roztoky zase vykleply Lhotu. Mšec ani nenastoupila

Pustověty - Lišany 0:3 (0:1)

Stínem utkání byl samotný nástup hráčů na hrací plochu. Lukáš Řepka nešťastně uklouzl, na dvakrát si zlomil kolenní čéšku a ihned byl převezen na operační sál. Spoluhráči a celý fotbalová komunita přeje lišanskému stoperovi brzké uzdravení.

Jako by Lišany hrály pro zraněného parťáka, neboť od úvodního hvizdu byly lepším celkem. Hráči si dokázali vytvořit dostatek šancí, tři přetavili v branky, naopak do obrany byli velmi důslední a Pustovětům nedovolili takřka nic. „Naše hra nám fungovala a doufám, že se tímto výkonem odrazíme k lepším zítřkům, ač to nebude proti rozjetým Senomatům nic jednoduchého,“ věří Zdeněk Řepka.

Zasloužené vítězství hostů potvrzuje také pustovětský gólman. „Dopředu jsme předvedli bezzubý výkon, nebyli jsme schopni si vytvořit výraznější příležitost a obrana soupeře hrála velmi organizovaně. Naopak my jsme inkasovali z každé větší šance,“ shrnul Michal Beneš.

Řevničov - Zavidov B 4:3 (2:1)

Zavidovská rezerva dle papírových předpokladů udávala tempo hry od úvodního hvizdu. V 11. minutě si Pšenička naskočil na centr Havla, poté měl Zavidov hned několik tutových šancí. Půlhodinu tlaku domácí přežili s velkým štěstím a přičiněním brankové konstrukce pouze s jednobrankovým mankem, poté přišel obrat a hattrick od výborně hrajícího Fujery. I když Zavidov dokázal v průběhu druhého dějství srovnat skóre na tabuli, závěr utkání nezvládli. V poslední desetiminutovce hosté hru otevřeli a hnali se za vítězstvím, avšak nepočítali s osamoceným Tothem, který v 84. minutě rozpoutal radost domácích. „Velmi vyrovnané utkání, kdy chvíli jsme byli lepší my, chvíli zase Zavidov. Bylo to zápas, ze kterého jsme nutně potřebovali konečně bodovat, což se nám doma podařilo po dlouhé době a snad v tom budeme pokračovat,“ hodnotí hvězda utkání Fujera a doufá, že výhru potvrdí také v duelu s Olešnou.

„Hrálo se na šíleném terénu, na kterém nešlo absolutně hrát po zemi. Hráli jsme celkem dobře, kdy jsme měli po dvaceti minutách vést klidně o tři góly. Bohužel hluchá pasáž mezi 30. až 50. minutou znamenala tři branky v naší síti. Po průběhu zápasu by asi remíza slušela, ale štěstí se nakonec přiklonilo na stranu domácích,“ popisuje nezvládnutý zápas střídající gólman Aleš Kraus za zraněného Davida Štillera.