Na očekávanou bitvu Sýkořice – Rynholec dorazilo při posvícení 150 diváků a ti viděli drama s remízovým výsledkem 1:1 a trochu pokažený sportovní svátek. Hosté v první půli brzy přišli o vedení gólem z penalty (která se jim nezdála), ale ve druhé půli zaznamenali větší ztrátu. Zkušený Matěj Holan viděl ležícího hráče Sýkořice, jenž dostal ránu do hlavy, ale domácí šli do brejku. Holan křikl na sudího A. Beneše, přihodil jedno sprosté slovo (Tak to pískej, do p..i!) a Beneš ho bez milosti rovnou vyloučil. Skóre se už nezměnilo.