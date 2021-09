Rezerva Tatranu navázala na výborný výsledek s Lužnou a Zavidovu nadělila půltucet, ve kterém se hattrickem opět blýskl Jan Beneš. Po bezbrankovém prvním poločase Rynholec dvěma zásahy zastavil výborně rozjeté Pustověty. Nerozhodný stav držela Jesenice ještě o poločas v Senomatech. Poté zaúřadovali domácí a výhrou pomalu stoupají tabulkou. Poslední Olešná na své první body stále čeká.

FK Kněževes – Sparta Řevničov 3:2 (3:1)

Po vysoké výhře Řevničov zavítal na hřiště Kněževsi, ovšem úvod utkání patřil domácím. Tlak Kněževeských zúročil po čtvrthodině hry Vrábík z trestného kopu, chvíli na to Šíma potrestal okno ve středu pole. Na dvoubrankové manko dokázal Řevničov ihned reagovat, když F. Skoupý obratně zpracoval a přesně zakončil. Tentýž hráč mohl srovnat stav, ale hlavičku namířil pouze do gólmana. Za to Čihař krásnou střelou vymetl šibenici. Do druhého poločasu Řevničov zlepšil pohyb a zpřesnil kombinace. Nejprve lob Husáka zastavil zdvihnutý praporek, po hodině hry snížil z penalty. Závěr utkání patřil hostům, ovšem vyrovnávací branku vstřelit nedokázali.

Sparta Lužná – SK Lišany 4:3 (1:1)

Vzhledem k tabulce po 3. kole vstupovaly Lišany do derby favorité. První minuty utkání ale ukázaly, že luženští v silné sestavě nedají nic zadarmo a těžko se předvídat pouze podle předchozích výsledků. Ihned v úvodu byl Vejvoda v nájezdu vykryt Řepkou. První příležitost na straně Lišan a hned se hosté radovali, když Roušavý byl na konci povedené kombinace. Vzápětí mohl zvýšit skóre Haifler, ale jeho střela byla zblokována těsně vedle tyče. V obrovské šanci se ocitl Gril, ale z malého vápna orazítkoval břevno lišanské branky. Po hodině hry začala gólová přestřelka. Na inkasovanou branku z penalty odpověděl Lukáš Řepka, který svůj rohový vyslal přímo do sítě. Rohem a chybu v rozehrávce Lužná potrestala a odskočila na rozdíl dvou branek. V závěru hosté se sice tlačili za vyrovnáním, ale úspěšné bylo pouze Hanzlovo zakončení hlavou.

Ohnivec Městečko – FC Olešná 3:2 (0:2)

Velké drama se odehrálo v Městečku s Olešnou, kde oba celky po 3. kole byly stále bez bodu. Hosté vstoupili do utkání velice slibně, ovšem po vyloučení domácího Tvrze Městečko otočili nepříznivý vývoj utkání. O úvodní branku se postarali bratři Poláškové. Pojistku přidal Vodrážka z penalty. Po hodině hry uviděl Marek Tvrz červenou kartu a domácí šli do početní nevýhody. Asi málokdo by hádal, že to domácím bude ku prospěchu. Nejprve se Prokop nejlépe zorientoval ve vápně, chvíli na to po špatném odkopu ve vlastním pokutovém území následoval faul a Šnídl penaltu proměnil. V nastaveném čase Městečko dokonalo obrat, když nešťastně Hlavsa sklepl míč do vlastní sítě.

Roztoky (v zeleném) - Hředle, hosté si odvezli od 'džezu' jen bod.Zdroj: Foto: Šárka Krejčová