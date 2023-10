Roztoky - Jesenice 3:2 (3:1)

Skvěle rozehrané měly Roztoky domácí utkání proti Jesenici. Už ve 12. minutě se radovaly z druhého zásahu, tentokrát Barčota. Avšak dvě minuty na to se hosté osmělili a kapitán John snížil. „Sice jsme prospali začátek a domácí se dostali rychle do vedení, ale zbytek zápasu jsme měli jasnou převahu. Zejména druhý poločas neměli domácí mimo nastavený čas žádnou šanci, naopak my ano, ale bohužel tam nic nepadlo. Je to škoda, bodovat jsme si zasloužili a je to pro nás velká ztráta,“ shrnul smolnou prohru a zbytečnou ztrátu bodů jesenický kapitán Petr John.

V závěru poločasu domácí navýšili Nejedlým z nařízené penalty. Chvíli po přestávce stejnou měrou odpověděl opět John, ale další další Jesenice již neproměnila.

Zdroj: OFS Rakovník