Ještě jedna dohrávka, ale důležitá, mohla zahýbat sestupovými kartami v dohraném ročníku okresního přeboru fotbalistů. Olešná potřebovala doma nutně úspěch, aby se vyšplhala před Lišany a Kněževes. Jenže se jí to nepovedlo, hosté ze Senomat potvrdili kvalitu a před hezkou návštěvou dvou stovek diváků vyhráli 6:3.

Okresní přebor: Smutek na Olešné, tým opouští okresní přebor | Foto: Alžběta Brabcová

Góly začaly padat v docela ostrém tempu po půlhodině a hosté byli pořád ve skóre napřed. Dvojka Jakub Vávra a Robert Hůla nebyla k udržení a kapitán Olešné Václav Fidler jí nestíhal čelit. Vávra zaznamenal čtyři branky, Hůla dvě, ale za stavu 1:1 byly obě hodně důležité.

Také Olešnou do poločasu táhli její snipeři a díky trefám Kapouna a Vodrážky to bylo jen o gól. Po pauze se ale rychle trefil Vávra, pak ještě jednou, a i když se domácí nevzdali, za stavu 2:5 už to pro ně bylo moc těžké.

Závěr byl trochu hektický, sudí Jan Beneš dokonce dal domácímu Jakubovi Procházkovi červenou kartu, ale skóre se měnilo už jenom kosmeticky na obou stranách.

Další volné přestupy: ze Mšece k sousedům, exodus z Řevničova

Co výsledek potvrdil? Do třetí tří padají poslední Čistá, třináctý Řevničov, dvanáctá Olešná, ale také jedenácté Lišany.

Nikdo z Rakovnicka totiž nechtěl do I. B třídy, týmy viděly odstrašující příklad letošního ročníku, kdy tři celky z Rakovnicka neměly v B třídě moc šancí. "Postup jsme nabídli pro doplnění soutěží Mšeckým Žehrovicím, Janovu, Lužné i Městečku, ale nikdo ho nevzal," potvrdil člen sekretariátu OFS Rakovník Jan Beneš.

Teoreticky by mohla spadnout i desátá Kněževes. V I. B třídě se totiž zřejmě spojí kluby Nového Strašecí a Mšece a pokud by vytvořily béčko, pak by musel sestoupit z okresu ještě jeden klub.

Vše ovšem nasvědčuje spíše tomu, že Strašecí a Mšec utvoří jediný tým a ten bude nastupovat v B třídě.

"Definitivně se vše potvrdí až 30. června, do té doby přijímáme přihlášky do soutěží," dodal Jan Beneš.

Olešná - Senomaty 3:6 (2:3). Branky: 29. Kapoun, 43. Vodrážka, 81. J. Procházka - 26., 49., 61. a 84. z PK Vávra, 33. a 38. Hůla. Rozhodčí: Beneš. ČK: 88. J. Procházka (O). Diváků: 220.