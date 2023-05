Drama v Lánech: dvě červené, penalta, vlastňák. A srovnání v poslední minutě

/FOTOGALERIE/ Lány ani Braškov sice o nic zásadního v I. B třídě nehrají, ale že by si jako něco darovaly, na to zapomeňte. Utkání ostré jako břitva sledovala pěkná návštěva 130 diváků a ti se rozhodne nenudili. Viděli návrat hostů do zápasu v poslední minutě, dvě červené karty pro domácí, nevídaný vlastňák i brankářský zákrok v podání hráče z pole.

Pěkný zápas kvalitních týmů I. B třídy skončil remízou: Lány (v modrém) - Braškov 2:2. | Foto: Vladislav Lukáš