Městečko dlouho drželo nadějný výsledek, ovšem Lišany čtyřmi góly potvrdily, i vzhledem k absenci klíčových hráčů Městečka, roli favorita. Tudíž jsou svěřenci Standy Jandy, společně s Olešnou a Lužnou posledními týmy bez bodového zisku.

Naopak na vrcholu tabulky se pyšní dost nečekaně Pustověty, které vykradly silný Řevničov. Šest bodů po prvním kole mají také Roztoky a Jesenice. Ta zvládla dovést skvěle rozehrané utkání do vítězného konce, i když luženský Vejvoda ještě v závěru vykřesal naději v jednobrankový rozdíl. Překvapení kola se zrodilo v Zavidově, kde se domácí fotbalisté již v 11. minutě radovali z třígólového náskoku. Zavidovští utkání zvládli a rozmetali Hředle vysoko 5:1. I díky pomoci od hvězdy A týmu Korčáka, který hrál skvěle a byl u čtyř branek.

Baník Rynholec – Tatran Rakovník B 3:0 (1:0)

Po zdařilém prvním kole ukázala tatranská rezerva, že bude mít v soutěži bez opor A týmu značné problémy. Sestava poskládaná z mladých hráčů doplněná o zkušené špílmachry nenašla na domácí žádný recept. Již v 10. minutě se prosadil po rohu hlavou Matějka. Dvě obrovské příležitosti ke srovnání skóre měl Hájek, vynikajícího Haužvice ale nepřekonal. Po přestávce se obrazy hry nezměnil. Tatran i nadále pálil slepými, naopak domácí přidali další dvě branky.

FK Kněževes – FC Olešná 6:1 (3:0)

Běžela 2. minuta, když Plaček poprvé trestal chybu v rozehrávce. Tlak Kněževsi neustával, nejprve Komžik, poté Kollar z penalty navýšili skóre zápasu. Vlažný vstup domácích do druhého poločasu dal příležitost Olešné. Nejprve Vrbata zakončil protiútok do otevřené obrany, chvíli na to ještě Procházka držel naději v podobě chycené penalty. Závěru utkání ale patřil jen a pouze domácím. Hattrick si zapsal snajpr Plaček.

SK Senomaty – TJ Roztoky 2:3 (0:0)

Bezbrankový první poločas nenabídl až na střelu Dominika Hůly, která skončila na břevně Roztok, žádnou nebezpečnější příležitost. Za to ve druhém dějství bylo veselo a vše podstatné se událo po hodině hry. K vidění byly hned tři penalty. Ihned při první senomatský Kučaba vychytal Hruškův pokus. Zanedlouho Kodeš proměnil pokutový kop po faulu na Polcara a domácí vedli. V 62. minutě však Čermák krásnou střelou srovnal stav a Masarovič s Číhařem dokonali obrat. V závěru Mácha jen snížil z penalty na rozdíl jedné branky.