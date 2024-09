Janov - Lišany 1:2 (1:2)

Pro Lišany to byl zlomový zápas, ve kterém se potřebovaly odpíchnout z bezbodového dna tabulky. To se nakonec povedlo, byť hřiště moc kombinační hry nedovolovalo. Janov se proto spoléhal na rychlé přechody do útoku. Po čtvrt hodině šli domácí do vedení, avšak soupeři stačily tři minuty, aby stav do poločasu otočil.

„V tomhle zápase se nemůžeme vymlouvat na absenci, horší výkon jsme předvést nemohli. Nedali jsme tutové šance, naopak jsme obdrželi dva góly po dvou šancích. Teď nás čeká dost náročný program, tak doufám, že se chytneme,“ věří kapitán Janova Jakub Kail, že v dalším kole prolomí jeho parta marnou produktivitu.

„Po úvodní brance jsem rád, že jsme se nepoložili a stále hráli, co jsme si řekli - nakonec to sklidilo úspěch. Druhý poločas moc šancí nenabídl, a když jsme dokázali konec ustát v obraně, tak jsme si konečně připsali první body. Utkání bylo hodně o osobních soubojích, které ale byly velmi férové a rozhodčí výborně nastavil laťku,“ chválil nejen výkon rozhodčího lišanský kapitán Zdeněk Řepka.

Pavlíkov - Tatran Rakovník 2:1 (1:1)

Přesně po třech týdnech se opakovalo střetnutí těchto týmů, kdy Tatran měl možnost nápravy pohárové porážky. Hosté začali velmi dobře, když už v 6. minutě potrestali chybu v rozehrávce. Pavlíkov však zaváhání napravil, do poločasu srovnal a po přestávce gólem do odkryté branky rozhodl o dalším vítězství. „Zřejmě s ohledem na nedávný pohár byl zápas od prvních minut dost vyhecovaný a vypjatý. Z obou stran bylo dost zbytečných faulů, které fotbalu na kráse moc nepřidaly. Zápas jsme mohli rozhodnout dříve, ale s našimi neproměněnými šancemi se o body bojovalo do poslední minuty. Vzhledem k průběhu jsou pro nás body zasloužené, byť bylo utkání odbojováno z obou stran,“ zhodnotil pavlíkovský trenér Lukáš Polcar.

Klíčový okamžik přišel po hodiny hry, kdy Dolák uviděl druhou žlutou kartu. „Ale i v deseti jsme domácí zvládli zatlačit, bohužel žádnou příležitost ke skórování jsme si nevytvořili. Nemůžu říct, že by si Pavlíkov zasloužil vyhrát, utkání by více slušela remíza, ale takový je fotbal. Musíme si upřímně říct, že nebýt ´náhodné´ výhry v Městečku, tak máme po třech kolech na kontě nula bodů. Podle mě je na čase si uvědomit, že nebudeme hrát o nejvyšší příčky, ale spíše bychom se měli připravit na souboje o záchranu,“ byl velmi upřímný o situaci na Tatranu jeho gólman Adam Beneš.

Lužná - Kněževes 2:1 (1:1)

Další velmi vyrovnané utkání se odehrálo v Lužné, která dosud byla bez bodu na rozdíl od svého soupeře, jenž zaskočil Janov.

„Z důvodu zranění a dovolených jsme před zápasem řešili několik absencí, a tak nám vypomohli kluci, kteří už za áčko stabilně nehrají. Za to jim děkujeme. Zápas ani z jedné strany moc krásy nepobral, nás stále trápí neproměňování šancí. Především v druhé půli jsme měli minimálně pět stoprocentních gólovek, avšak neproměněných. Místo toho jsme se trápili až do třetí minuty nastavení, kdy jsme dali hodně šťastný a ušmudlaný vítězný gól. Jsme rádi, že máme konečně důležité tři body, které ale musíme hned příští týden v Lišanech potvrdit. Herně to sice stále není žádná sláva, ale když budeme proměňovat šance, tak to půjde,“ věří s další povedenější zápasy luženský Robert Grill.

Vršecký poslal svůj tým ve 38. minutě do vedení, avšak nedovoleným zákrokem ve vápně Kněževes domácím nabídla penaltu. „Zápas se mi hodnotí velice špatně, protože prohrát gólem v 96. minutě je daň za nezkušenost týmu, se kterým jsme do Lužné přijeli. Dovolené, zranění a česání chmelu nám oklestilo sestavu, a tak jsme přijeli do Lužné utkání spíš nějak odehrát. Nakonec jsme obětavým výkonem sahali po bodu. Nutno ale říct, že jsme dopředu nebyli vůbec nebezpeční, a tak body zůstaly v Lužné zaslouženě,“ objektivně shrnul trenér hostí Rostislav Hertl.

Senomaty - Jesenice 3:1 (2:1)

Situaci ohledně gólmana musela před zápasem řešit Jesenice. Vyřešila, ale Senomaty se během úvodních šesti minut dostaly do dvoubrankového vedení. Do poločasu po pěkné kombinaci snížil Pros. „Bohužel se nám na poslední chvíli zranil brankář, tak na sebe vzal odpovědnost David Jeníček. Podal výborný výkon, ale bohužel nám potom chyběl na hrotu. Zaspali jsme úvod, nicméně nikdo to nezabalil a naopak jsme začali hrát lépe než domácí. Druhý poločas jsme opět byli v tlaku, ale gólem to bohužel neskončilo ani jednou. Až na začátek jsme byli lepším týmem a zasloužili si minimálně bod. Bohužel se nám to nepodařilo a je potřeba to napravit příští týden,“ povzbuzuje své spoluhráče kapitán Jesenice Petr John.

Drama bylo až do úplného závěru, jelikož Senomaty skórovaly až v poslední minutě do otevřené obrany.

Hředle – Mšecké Žehrovice 1:1 (1:0)

Zápas Davida s Goliášem připomínalo střetnutí Hředel, loňského účastníka krajské soutěže, a Mšeckých Žehrovic, které se před utkáním krčily na chvostu tabulky s jediným bodem. Dlouho se čekalo na úvodní branku, což u favorita nebývá zvykem. Hosté přečkali hned několik stoprocentních příležitostí a srdnatým výkonem a zásahem Kočího v 94. minutě si ze Hředel odvezli cennou remízu.

„Žehrovice pro nás byly těžkým soupeřem, který přijel bránit od první minuty. Bylo těžké se dostávat do větších šancí, což se nám ale přes dobrou defenzivu dařilo. Bohužel jsme už druhý zápas doplatili na to, že jsme neproměnili více než vyloženě šance. Za mě je remíza pro nás velká ztráta,“ neskrývá zklamání hředelský útočník Denis Scott Bechner , jenž dal jediný gól svého mužstva.

„Těžké utkání s loňským účastníkem krajské soutěže. Sportovně musím uznat, že byl soupeř lepší, ale výborný výkon celého týmu korunoval skvělým výkonem gólman Jan Falař a díky sáhnutí si na dno od všech vezmeme cenný bod. Brzké uzdravení a sílu do rekonvalescence přejeme Radkovi Škutchanovi, který si hned zkraje utkání zlomil ruku a musel podstoupit operaci,“ přeje svému spoluhráči sám zraněný Ondřej Zázvorka.

Pustověty - Městečko 1:3 (0:3)

V rámci kola bylo na programu derby křivoklátských lesů, kdy Městečko zajíždělo na perfektně střižený trávník do Pustovět. Bylo to utkání rozdílných poločasů, ovšem rozhodla produktivita a také vynikající Abrahám. „Využili jsme téměř všech chyb v rozehrávce domácích. Přispěl k tomu dobrý presink a rychle jsme šli do vedení. Ve druhé půli domácí zabrali, zatlačili nás, ale do naší sevřené obrany se až tolik nedostávali. V závěru nás podržel brankář Abrahám, ostatně jako v každém zápase,“ vysmekl poklonu svému gólmanovi Jiří Hadrava.

Městečko samo mělo ještě další brejky, ale Beneš zvýšení skóre nedovolil. „Prospali jsme začátek utkání a zbytečné chyby rozhodly o celém průběhu. Soupeř si především díky svým zkušenostem dokázal náskok uhlídat,“ uznává zaslouženou porážku kapitán Pustovět Petr Matějovský.

Zavidov - Roztoky 2:2 (0:1)

Očekávalo se vyrovnané utkání, což se také průběhem i výsledkem potvrdilo. Čumpelík byl na konci rychlého protiútoku a ve 14. minutě otevřel skóre ve prospěch hostí. „V domácím zápase jsme chtěli potvrdit tři body z předchozího kola. Hrajeme více na míči, ale všechny naše akce končí na vápně. Roztoky hrály ze zabezpečené obrany a čekaly na naší chybu. Trpělivostí a zlepšeným přístupem v druhém poločasu se nám povedlo zápas otočit. Bohužel jsem v závěru udělal chybu a Roztoky vyrovnaly. Je to pro nás ztráta bodů, domácí zápasy musíme zvládat za plný počet bodů. Ale nevěšíme hlavy, je potřeba máknout příští týden v Jesenici,“ doufá domácí gólman Aleš Kraus, že v dalším kolem bude Zavidov bodovat naplno.

Domácí dokázali po přestávce stav srovnat a v 79. minutě sahali po vítězství po skvělém úniku Křivohlavého. V samotném závěru však opět Roztoky potrestaly chybu v obraně Zavidova a Krůta rozhodl o smírné dělbě bodů.