V minulém fotbalovém týdnu bylo na programu nejen finálové utkání okresního poháru, kde po vyrovnaném boji v penaltovém rozstřelu ovládla Lužná, ale také dohrávka okresního přeboru senomatských Beranů se Zavidovem. „K zápasu v Senomatech jsme přistoupili tak, že se musí odehrát. Nebyl to úmysl, ale prostě to tak vypadalo. Nebyla vidět chuť vyhrát nebo si alespoň zahrát,“ stroze zhodnotil prohru 6:2 Jiří Kraus ze Zavidova.

Propršený víkend vystřídalo slunečné počasí a nic nebránilo odehrát předposlední kolo této sezóny. Hned tři utkání neměla vítěze. Jesenice doplatila na bídnou produktivitu, ale nakonec jí v 93. minutě Mutinský vystřelil zlatý (?) bod. Už nyní je jasné, že posledními třemi celky tabulky budou Jesenice, rezerva Hředel a Zavidova. Jesenici by zachránilo, kdyby někdo z přeboru postoupil.

Na spravedlivé remíze se shodli také hráči Zavidova a Pustovět. Bezbrankový duel v Lužné jde především za skvělým brankářem Hůlou z Roztok. Výborně rozehrané utkání měly Hředle, které do poločasu smazaly dvoubrankové manko, v závěru si však Žehrovice vzaly vedení zpět. Oslabený Tatran nestačil na Senomaty, které nekompromisně trestaly chyby Rakovníka. Očekávaný šlágr v Lubné byl dlouho bezbrankový, avšak Pavlíkov si nezvládl pohlídat závěr prvního a začátek druhého poločasu.

Domácí utkání proti Pavlíkovu bylo tím posledním pro stopera Pavla Kollára, který se výhrou a kapitánskou páskou rozloučil před vlastními fanoušky. Pak byl vítězi předán pohár okresního přeboru a na poslední utkání do Kněževsi pojedou Lubenští již oficiálně korunováni.

Za týden fotbalové fanoušky čeká závěrečné kolo, před kterým už je v podstatě vše rozhodnuto. Zajímavým zápasem bude bezesporu střetnutí Lužné v Pavlíkově, protože právě Pavlíkovští byli posledním týmem, který Spartu obral o body.

Hředle B – Mšecké Žehrovice 3:4 (3:2)

Doslova snový vstup do utkání měly Mšecké Žehrovice v Mutějovicích, když si do deseti minut vypracovaly dvoubrankový náskok. Nejprve Wittmayer skóroval hlavou, poté Elsnic využil přesné nahrávky před bezmocného Bečiroviče. Domácí však zbraně nesložili, naopak. Když Šmíd využil nedorozumění v obraně, zahájil skvělý obrat. Do poločasové přestávky se domácí radovali ještě dvakrát a do kabin šli za těsného vedení.

Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté. Po hodině hry po nedůslednostech v defenzivě si Žehrovice přeci jen vzaly vedení zpět a rozhodly o nelehké výhře na hřišti outsidera. „Po dvou zápasech bez bodu jsme chtěli opět naplno bodovat a pokusit se zůstat v TOP trojce. Začátek byl výborný, díky pohybu jsme se dostali do náskoku, který mohl být i vyšší. Pak se nám v hlavách asi urodila myšlenka, že to půjde samo a nesmyslně pustili domácí do hry. Druhý poločas byl jasně v naší režii a výsledek otočili. Domácích skvěle zachytal gólman, díky kterému bylo utkání otevřené do poslední chvíle,“ vyzdvihl hrdinu utkání žehrovický Ondřej Zázvorka.

Zavidov B - Pustověty 1:1 (1:1)

Domácím se vstup do utkání povedl, když v 10. minutě Křivohlavý dělovkou zakončil pohlednou kombinaci. A o chvíli později mohl být rozdíl dvoubrankový, avšak proti byl připravený Beneš. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Neproměnili jsme dost šancí a před přestávkou inkasovali. Druhý poločas byl vyrovnaný, kdy šance byly na obou stranách a konečná remíza je asi spravedlivá,“ shrnul v krátkosti domácí Jiří Kraus.

V závěru prvního poločasu se Černý prokličkoval až do vápna, kde předložil osamocenému Holečkovi, který měl úlohu před odkrytou brankou velmi jednoduchou. „Utkání vzhledem k tabulce už nemělo správný soutěžní náboj. I přes tuto skutečnost bylo na obou týmech vidět, že chtějí urvat vítězství ve svůj prospěch. Začátkem jsme měli více ze hry, ale branka i přesto padla do naší sítě a následující minuty pak patřily domácím. V závěru poločasu jsme se zase dostali do hry, z čehož pramenilo vyrovnání. Druhá půle byla otevřená na obou stranách, zatím co naším problémem ve skórování byla špatná koncovka, domácím zkazil chuť k radosti ligovými zákroky Beneš. Vzhledem k tomuto jsme si body spravedlivě rozdělili,“ souhlasí s protihráčem také kapitán Pustovět Petr Matějovský.

Janov - Kněževes 1:2 (1:0)

Bylo to střetnutí dvou celků, kterým se na jaře vůbec nedaří. Oba trápí především absence klíčových postav, přesto byl Janov v roli favorita. Postavení však nepotvrdil, doplatil na mizernou produktivitu. „Po celý zápas jsme sice byli lepším týmem ve všech ohledech, ale opět bohužel nejsme schopní proměnit téměř žádnou šanci. Naopak góly inkasujeme doslova z ničeho. Je pak těžké se něčeho chytit a zlomit naší nemohoucnost. Vyhlížíme konec sezóny a věřím, že ta následující bude zase veselejší,“ opakuje se kapitán Janova Jakub Kail.

Do půlhodiny se po nízko zahraném rohovém kopu prosadil Zuska, poté domácí i nadále pálili jednu šanci za druhou. Začátkem druhého poločasu po šťastné teči srovnal Miksa a poslední slovo měl v 69. minutě Hertl, který proměnil nařízenou penaltu.

Janov - Kněževes 1:2, rozhodující branka hostů. | Video: OFS Rakovník

Lužná - Roztoky 0:0

Po vítězném pohárovém finále chtěla Lužná na vlně euforie pokračovat i v mistráku. Byť Roztoky sbírají body jen sporadicky, rozhodně jsou soupeřem, který dokáže potrápit kohokoliv. Stejně tak se o tom přesvědčila v předposledním kole favorizovaná Sparta. Po velmi vyrovnaném utkání, ve kterém se nakonec diváci brankové radosti nedočkali, se oba týmy o body dělily.

Byť Lužná měla míč ve svém držení, nedokázala si poradit s kompaktní obranou, ale především se skvělým Hůlou v brance Roztok.

„Zápas bych zhodnotil asi tak, že i kdybychom hráli tři dny, tak góly nedáme. Spoustu šancí na naší straně, ale excelentní Hůla v brance soupeře vše pochytal. Velkou pochvalu zaslouží rozhodčí, kteří to zvládli výborně. Pro nás ztráta dvou bodů, ale pozitivum, že i nadále držíme jarní neporazitelnost. V sobotu nás čeká poslední zápas, který chceme zvládnout, a pak si užít dokopnou,“ poodkrývá zaslouženou odměnu předseda Sparty Adam Špička.

Jesenice - Městečko 1:1 (0:1)

Jesenice se je v tabulce třetí od konce a potřebovala s Městečkem bodovat. To se nakonec sice povedlo, ale bod za remízu je v záchranářských bojích málo. Přestože byli po většinu času lepším týmem, nakonec o smírném výsledku rozhodl až ve třetí minutě nastavení Mutinský.

„Vzhledem ke gólu v poslední minutě můžeme být rádi alespoň za bod, ale i ten je s ohledem k průběhu zápasu velkým zklamáním. V zápase jsme kromě posledních 20 minut první půle jasně dominovali, jen jsme nedávali góly. Druhý poločas jsme je prakticky nepustili na naší půlku a kromě dvou střel zpoza vápna se nedostali k ohrožení branky. My jsme hráli do plné obrany a dokázali si i tam vytvořit spoustu šancí, bohužel koncovka byla žalostná. Ofenzívu jsme osvěžili střídáním a nakonec alespoň bod vytěžili,“ zklamaně popisuje zmařený záchranářský boj kapitán Jesenice Petr John.

Nehrálo se ani půl hodiny, když se k odraženému míči ve vápně Jesenice dostal Zinko a dopravil jej za záda Flajšingra. „Přežili jsme úvodní tlak a šance domácích a po brejku jsme se dostali do vedení. Inkasovaná branka domácí trochu zabrzdila a naší solidní obranou si dlouho nevěděli rady. Sportovně musíme přiznat, že ve druhé půli jsme měli velké štěstí a výborného Abraháma v bráně. Nakonec jsme byli trochu zklamaní z vyrovnání v poslední minutě, kdy se Kuba John trefil z dálky do břevna a následný odraz přímo na nohu Mutinský nemohl nedat,“ vykreslil vyrovnávací branku Ohnivec Jiří Hadrava.

Lubná - Pavlíkov 2:0 (1:0)

V neděli byl na programu šlágr kola mezi již vítězem okresního přeboru a Pavlíkovem, kterému se na jaře daří. Avšak zrovna na půdu Lubné dorazili hosté ve velmi oslabené sestavě. „Do zápasu jsme vstoupili trošku ustrašeně a soupeři chybami v rozehrávce nabídli několik zakončení. Naše útočné snažení velké šance nepřineslo. Soupeř byl aktivnější a nebezpečnější. Zaslouženě zvítězil a můžu jen gratulovat k triumfu v soutěži,“ blahopřeje k titulu pavlíkovský trenér Lukáš Polcar, který pro tentokrát musel obout kopačky.

Dlouho nulový stav chvíli před přestávkou prolomil Toráč, jenž bezchybně zakončil na zadní tyč. V 55. minutě se po standardní situaci ve vápně zorientoval Henzély a navýšil. Přestože Lubná měla ještě několik slibných útočných výpadů, skóre se již neměnilo. „Bylo to utkání, na které jsme čekali a měli z něj velký respekt. Ačkoliv bylo horké počasí, hrálo se ve velkém tempu a nasazení. Soupeř i my jsme měli absence, předvedená hra se musela divákům líbit. Pavlíkov jsme pustili pouze do střel ze střední vzdálenosti. Nicméně soupeř má velice mladý a perspektivní tým, který se bude jen a jen zlepšovat,“ pochválil výkon Pavlíkova lubenský Denis Vopat.

Tatran Rakovník - Senomaty 0:4 (0:2)

Pro Senomaty to byl šťastný týden, ve kterém si připisují hned šest bodů. Ve středeční dohrávce si poradily se Zavidovem a v sobotu na hřišti finalisty okresního poháru jasně dominovaly. Od úvodních minut byli hosté lepším týmem, což lišácky v 5. minutě potvrdil po standardní situaci mladík Šnídl. A o půl hodiny později tentýž hráč potrestal chybu v rozehrávce přesným pasem z poloviny hřiště.

Obraz hry se nezměnil ani po přestávce, kdy se Berani prosadili ještě dvakrát. „První branka jde jasně za mnou a ta bohužel všechno odstartovala. Zbytek zápasu byla z naší strany ostuda, mrzí mě, že bývalý druhý největší klub na okrese dohrává utkání v sedmi lidech a je všem pro smích. To nastoupili ještě 4 lidi, kteří by za normální situace ze zdravotních důvodů nehráli. Bohužel je to vyústění několika předešlých let, to se ale pouštím do věcí, o kterých bych mohl napsat pětidílný román. Gratulace do Senomat,“ přijímá zaslouženou prohru Jan Beneš, který zastoupil svého bratra mezi tři tyčemi Tatranu.