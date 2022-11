V minulém kole zachránil remízu, tentokrát Petr Šnídl proti Čisté vstřelil hattrick. Přitom poslední celek tabulky přijel odhodlaný. „Čistá přijela s největším fanklubem, co letos u nás byl a rozhodně nepůsobila odevzdaně. Nicméně jsme byli po celý zápas lepší a nebýt těžkého terénu a excelentních zákroků brankáře Kratochvíla, výsledek by byl pravděpodobně vyšší,“ v krátkosti shrnul utkání Ohnivec Jiří Hadrava.

Jednostranná záležitost se odehrála v Kněževsi, kde nastoupila rozjetá Olešná. Již ve 3. minutě kanonýr Černý otevřel skóre a chvíli po přestávce zaznamenal další hattrick v sezóně. „Zápas jsme ihned od úvodního hvizdu kontrolovali a zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil Petr Kýzl, který přispěl dvěma zásahy.

Už bez trenéra Kučery. Rakovník ale na favorita nevyzrál, nedal ani penaltu

Velké překvapení se zrodilo v Řevničově, kam zajížděla favorizovaná Lužná. Po hodině hry vedla domácí Sparta o tři branky. Poté Pokorný proměněnou brankou zahájil stíhačku, kterou dokonal Vejvoda v poslední minutě na 3:3. „Začátkem jsme nedali šance a po našich hloupých chybách se soupeř dostal do vedení. Celkově se nám první poločas vůbec nepovedl. Po přestávce jsme inkasovali po rohu, avšak kluci zabojovali, sáhli si na dno a dokázali srovnat,“ děkuje svým Luženským Radek Šnajdr.

V duelu loňských účastníků III. třídy slavil Janov, naopak Pavlíkov klopýtá a nyní ještě musí řešit zranění klíčových hráčů. „Můžeme být opravdu rádi, že máme tak široký kádr a může mužstvo doplnit. Myslím, že v některých fázích zápasu jsme byli i lepší, bohužel naše velké chyby dokázal soupeř gólově vyřešit. Mrzí mě, že jsme ze nedokázali potřetí srovnat a nevytěžit alespoň bod,“ má máslo na hlavě za hrubku sám Lukáš Polcar, který dodává, že všichni zúčastnění zaslouží pochvalu.

A hosté? „S Pavlíkovem se nám hraje špatně. Většinou těžíme z naší rychlosti, což proti mladým klukům moc nejde. Tři body byly doslova vybojované,“ popisuje nelehké body janovský Jakub Kail.

Pátý vítězný korálek trefila Strašecí báječná levačka Podzemského

Z další klopýtnutí favorita se těší Pustověty, které na domácím hřišti chtěly zlomit sérii porážek. I přes absenci několika hráčů se jim zodpovědným a bojovným výkonem podařil cenný skalpSenomat 4:1. Prvnímu gólu předcházelo již několik šancí, avšak smůlu prolomil v 25. minutě Hranai. Do druhého poločasu vstoupili Berani mnohem aktivněji, ale brankáře Beneše nepřekonali. Naopak domácí přidali další branku a v závěru dvě pojistky. „Podali jsme kvalitní týmový výkon a všichni si zaslouží pochvalu za předvedenou hru. Doufám, že nám tento zápas dodá sebevědomí do zbývajících kol,“ hecuje svůj tým pustovětský brankář Michal Beneš.

V okresním poháru Lišany vyřadily Mšecké Žehrovice, teď však slavil vedoucí celek výhru 3:0. Nastoupil v plné sestavě na rozdíl od soupeře, který postrádal opory Medřického a Mutinského. V úvodu se nešťastně srazil Paseka s Uherem a oba byli nuceni vystřídat. „Odchodem Paseky nám odpadla poslední varianta na středního záložníka, tudíž jsme po zbytek zápasu převážně bránili,“ poukázal na hlavní zlom utkání lišanský gólman Zdeněk Řepka.

Ve 26. minutě po vyhraném hlavičkovém souboji a po rychlé kombinaci Jindra zakončil přízemní střelou na přední tyč. Hosté se nelekli a dvakrát zahrozili, avšak Kolek úspěšně hájil domácí svatyni. V závěru již domácí jasně dominovali a přidali další pojistky. „Poslední domácí utkání jsme chtěli samozřejmě zvládnout za tři body. Měli jsme územní převahu a zaslouženě vyhráli. I když tam byl moment, kdy jsme si vše mohli hodně zkomplikovat, ale podržel nás brankář. Od toho tam vlastně je,“ usmívá se Ondřej Zázvorka.

„Vzhledem ke všem okolnostem jsme prohráli zaslouženě a nezopakovali jsme vítězství nad stejným soupeřem z poháru. Teď nás ale čekají mnohem důležitější zápasy se Zavidovem a Řevničovem,“ kouká dopředu brankář Řepka.

Jesenice zaskočila zavidovské béčko výhrou na jeho trávníku 6:1. Domácí sice začali dobře, jenže nabídnuté šance neuvyužili a to ani po velké chybě brankáře Flajšingra. Lekci z produktivity jim udělil P. John po rohu. Bezzubost Zavidova pokračovala po přestávce a úřadovala pouze Jesenice. Domácí snížili pouze z nařízené penalty.

„První poločas byl vyrovnaný a oba týmy měly několik vyložených šancí ke skórování. Více jsme nakonec vytěžili my. Druhá půle už byla v naší režii. Vypracovali jsme si dost šancí a proměnili je a dovedli zápas k zasloužené výhře. Speciálně Petr Kotek podal excelentní výkon a dotáhl tým k vítězství,“ raduje se z konečně povedeného zápasu jesenický Petr John.

„Dnes to byl klasický den blbec. Po prvních dvaceti minutách jsme měli vést o tři branky a bylo by po zápase. To, co zahodíme, je až neuvěřitelné. Paradoxem je, že se připravujeme na hru soupeře s dlouhými nákopy a rychlými útočníky, ale pak z toho dostaneme čtyři góly. První poločas ještě měl nějaké parametry, druhý však už nemá cenu hodnotit,“ nešetří kritikou domácí brankář Aleš Kraus.

OKRESNÍ PŘEBOR

13. kolo: Kněževes – Olešná 1:6 (67. Lenner – 3., 28. a 49. Černý, 20. z pen. Vodrážka, 52. a 71. Kýzl), Mšecké Žehrovice – Lišany 3:0 (26. Jindra, 71. Kočí, 90. Neroda), Zavidov B – Jesenice 1:6 (60. z pen. Havel – 28. a 75. z pen. John, 57. a 70. Fiala, 82. Pros, 54. Bešík), Řevničov – Lužná 3:3 (18. Kočí, 22. a 65. Kapr – 68. z pen. Pokorný, 72. Mezei, 89. Vejvoda), Městečko – Čistá 4:1 (35. Urban, 64., 68. a 81. Šnídl – 87. Plincner), Janov – Pavlíkov 3:2 (16. Houda, 27. Konvalinka, 55. Zuska – 14. z pen. Bureš, 33. Škrlant), Pustověty – Senomaty 4:1 (25. a 87. Hranai, 69. Holeček, 93. Hula – 75. Komín).

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

1. kolo: Slabce – Panoší Újezd 2:1 (3. a 34. Konopásek – 67. Liprt), Chrášťany – Kolešovice 1:2 (24. Králička – 72. Sýkora, 81. z pen. Barthel), Oráčov – Pavlíkov B 6:0 (18. a 40. Sejpka, 56. Svatoň, 65. Katona, 71. Rubáš, 89. Šika), Šanov – Senomaty B 4:1 (8. a 41. Jelínek, 81. Šika, 89. Malík – 12. Sailer).

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

2. kolo: Rynholec – Hředle B 3:5 (5. Jánský, 15. Holan, 65. Měsíček – 49., 53., 59. a 82. Sajner, 25. Vodrážka), Ruda – Roztoky B 2:3 (14. a 23. Vojanec – 7. a 58. z pen. Fikejz, 60. Krátký), Srbeč – Sýkořice 0:9 (20., 84. a 85. Liviu – Vasile, 26. Hynek, 43. Vančura, 52. Šulc, 54. Fejfar, 74. a 83. Ondráček), Kounov – Kroučová 2:9 (62. z pen. Huttr, 64. Mařík – 7., 17. a 41. Řehoř, 10. a 35. Draský, 38. Škuthan, 42. Janek, 60. Štěpán, 75. Linc).