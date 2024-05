Většina utkání z předchozích víkendů nejvyšší okresní fotbalové soutěže byla spíše vyrovnaná, to však změnilo 24. kolo. Hned tři zápasy skončily pořádným debaklem. Zavidov doma podlehl Pavlíkovu vysoko 0:9, Lužná potvrdila pěti zásahy výhru ze středečního poháru nad Janovem a Kněževes z Jesenice odjížděla se sedmibrankovým přídělem.

Zbývající účastníci semifinále poháru své duely zvládli. Lubná si dle papírových předpokladů poradila s rezervou Hředel a Tatran po dramatu ze závěru první a začátku druhé půle nakonec strhl vítězství na svoji stranu. Dobrý výkon nedokázalo přetavit v branku Městečko, naopak mu Pustověty udělily lekci z produktivity a z domácího derby berou všechny body.

Nejvyrovnanější bylo střetnutí Senomat s Žehrovicemi, kdy Berani neudrželi jednobrankový náskok z prvního poločasu. Lužná se skvělým jarem dotahuje na vedoucí trojici. V následujícím kole zajíždí do vedoucí Lubné, kde bude chtít půlmistra obrat o body a znepříjemnit mu cestu za titulem.

Hředle B – Lubná 2:6 (1:4)

Střetnutí celků z protipólů tabulky začalo velmi opatrně, oba týmy se dlouho seznamovaly s terénem, na kterém vázla především kombinace ve středu hřiště. První udeřili domácí, když se po dlouhém autovém vhazování prosadil Amauwah. Inkasovaná branka probrala lídra soutěže. Především díky hattricku Hranaie bylo poločasové skóre s pohodlným náskokem ve prospěch Lubné. Ve druhém dějství hosté už žádné velké překvapení nedopustili a výhru si zkušeně pohlídali.

„Měli jsme horší začátek, kdy jsme zaspali a po nedůrazu ve vápně šly Hředle do vedení. Obdržený gól nás ihned probral, ale jako obvykle se nám v zápase střídaly dobré momenty s fotbalem, na který se nedá moc dívat,“ zhodnotil povinnou výhru Lubné její obránce Leoš Klik.

Senomaty – Mšecké Žehrovice 2:3 (1:0)

Skvěle vstoupili Berani do těžkého utkání s Žehrovicemi, když se už ve 2. minutě prosadil Žebrakovský. Po zbytek první půle dokázali domácí udržet čisté konto, ale žádnou ze svých dalších příležitostí neproměnili.

Po přestávce naopak vyrovnal soupeř a o pár minut později Jindra otočil nepříznivý vývoj na stranu hostí. V poslední desetiminutovce sice domácí kanonýr přidal druhý zásah hlavou, poslední slovo však měl v závěru střídající Uher, který v nastavení prostřelil brankáře Koce, jenž chvíli předtím vystřídal zraněného Kučabu.

„Místo toho, abychom si závěr pohlídali, tak inkasujeme lacině ze standardky opět stejným hráčem, který tohle umí. Závěr byl divoký, dojem kazily dvě zbytečné červené karty (Aoumi a Elsnic). Nakonec rozhodl zápas šťastně náš žolík Karel Uher, který vlétl do zápasu nešťastnou srážkou s domácím brankářem, kterému přejeme brzké uzdravení, a nového gólmana přivítal vítěznou brankou. Fotbal opět ukázal, jak umí být krutý. Remízové utkání, ale štěstí se přiklonilo na naší stranu,“ sportovně uznává žehrovický brankář Jakub Kolek.

Zavidov B - Pavlíkov 0:9 (0:6)

Pavlíkov byl od úvodního hvizdu značně lepším týmem a vývoj byl jasně v jeho režii. U všeho důležitého byl středopolař Kalaš, který centrem vyzval své spoluhráče ke skórování a krásnou třetí branku přidal sám po standardní situaci. Hosté svůj náskok do poločasu ještě zdvojnásobili. „Kluci byli při chuti, rychlejší a důraznější. Podařilo se nám rychle převahu zúročit a to nám dodalo klid. Po dalších hezkých fotbalových momentech jsme do kabin šli s luxusním náskokem šesti gólů. Druhá polovina zápasu z naší strany byla spíše udržovací. Soupeře jsme do žádných větších šancí nepouštěli, přidali ještě tři branky a zápas kontrolovali. Klukům musím poděkovat za předvedenou hru,“ těší se z vysoké výhry pavlíkovský lodivod Lukáš Polcar.

„Dnes není co hodnotit. Nastoupil proti sobě tým plný chuti, který se fotbalem baví, proti týmu, který zápas jde jen odehrát a vyhlíží konec sezóny. Podle toho to také vypadalo. Pavlíkov hrál aktivně, vytvářel si jednu šanci za druhou, naopak my tropili žákovské chyby. Je až neuvěřitelné, co dokážeme na hřišti vymyslet. Hosté navíc každou chybu nekompromisně potrestali. Výsledek je takový, jaký je. Debakl. Je potřeba se výsledkem dál nezabývat a jít dál,“ zhodnotil vysokou prohru domácí Aleš Kraus.

Janov - Lužná 0:5 (0:4)

Další z jasných výher zažila Lužná v Janově. Po středečním zvládnutém semifinále poháru svou formu potvrdila také v rámci okresního přeboru, tentokrát dokonce s čistým kontem. V průběhu prvního poločasu si favorit vypracoval pohodlné vedení. „Další tři body z venku a opět po dobrém výkonu. Na menším janovském hřišti, které je pro domácí určitě výhodou, jsme neupustili od naší hry a snažili se hrát kombinačně. Z toho padaly hezké branky, k tomu přidal výborný výkon Michal Pavlíček v bráně. V tabulce jsme se vyhoupli na čtvrté místo, to po podzimu čekal asi málokdo,“ pochvaluje si vyvedenou jarní část luženský Adam Špička.

„Bohužel nás trápí obrovská marodka klíčových hráčů a zápasy dáváme tak tak dohromady. I přesto jsme proti Lužné bojovali statečně, bohužel se nedařilo v zakončení. Zažíváme asi nejhorší období, co si v Janově pamatuji, ale to je fotbal, musíme dál bojovat,“ shrnul období proher kapitán domácích Jakub Kail.

Jesenice - Kněževes 7:0 (5:0)

Domácí si vyšlápli na tápající Kněževes, která s bůrem šla už na poločasovou přestávku. Především Pošta byl při chuti, když ve 49. minutě završil svůj hattrick. Na rozlehlém jesenickém hřišti hosté jen těžko honili nabuzené domácí.

„Bohužel, stále nemáme lidi ani kvalitu, ještě k tomu zbytek k utkání nepřistupuje zodpovědně a podle toho také odpovídá výsledek. Doufal jsem, že tohle nikdy neřeknu, ale už aby byl konec, protože naše výkony a výsledky jsou ostudné,“ opakuje hodnocení z předchozích kol kapitán Kněževsi Jan Vrábík, který přiznává, že vzhledem k průběhu utkání je sedm branek ještě milosrdných.

„Nevím, zda jsme byli my tak dobří nebo soupeř tak špatný. Chtěli jsme uspět a to se podařilo. Od začátku jsme byli lepší a zaslouženě bereme tři body,“ popsal snadné vítězství domácí kapitán Petr John.

Tatran Rakovník - Roztoky 4:2 (2:1)

Nadvládu z prvního poločasu dokázal Tatran Rakovník proměnit pouze ve dva zásahy do sítě. „V první půli jsme byli výrazně lepším týmem a měli jsme utkání v této části rozhodnout. Avšak místo toho, abychom vedli rozdílem minimálně tří branek, se hostům povedlo před přestávkou z ničeho snížit a začátkem druhého poločasu i vyrovnat,“ popisuje brankář Adam Beneš okamžik, kdy se Roztoky vrátily do utkání.

O obě branky hostí se postaral Krejča, který musel být v 68. minutě střídán pro zranění. Tatran přeci jen strhl vítězství na svoji stranu, když po dvou standardních situacích skóroval. „První poločas byl z naší strany celkem dobrý, ve druhém už byla i znát únava z náročného pohárového zápasu, ale i tak jsme dokázali vyhrát. Chtěl bych za celý Tatran popřát brzké uzdravení a návrat na trávník Krejčovi, který se v utkání vážně zranil,“ posílá přání tatranský brankář přání zraněnému soupeři.

Pustověty - Městečko 3:0 (1:0)

Do derby o Rakovnický potok vstoupili lépe Ohnivci, kteří si vypracovali hned několik brankových příležitostí. Jelikož žádnou z nich nedokázali proměnit, na konci první půle Hůla udělil soupeři lekci z produktivity a svůj únik zakončil přesně.

Po přestávce se hra vyrovnala, ale střelecky úspěšné byly pouze jen Pustověty. „Vzhledem k marodce jsme opět museli řešit složení týmu, naštěstí se uzdravit někteří dlouhodobě nemocní. S průběhem utkání se naše hra zlepšila a vytvořili jsme vyložené šance, ty jsme však nedokázali proměnit. V druhém poločase jsme už měli více hry, ale uklidňující branka ne a ne přijít. S blížícím se závěrem utkání Městečtí hru otevřeli a my jsme podnikali útoky do otevřené obrany, ze kterých jsme přidali další dvě branky. Kluci zápas odmakali,“ raduje se z důležitých a zasloužených bodů domácí kapitán Petr Matějovský.

„Začátek vypadal slibně, ze soustavného tlaku jsme ale v šancích byli jaloví. Pak naše hra přešla to takového pojetí starých pánů, což u většiny z nás není až takové překvapení vzhledem k průměrnému věku. Pustověty začaly zlobit z brejků a bylo jen otázkou času, kdy se jim nějaký povede. Ve druhé půli jsme se chtěli dostat do hry, ale domácí si pohlídali naše klíčové hráče. Ještěže jsme od Pustovět po proudu Rakovnického potoka a góly se nám vezly trochu snáz,“ snáší s úsměvem porážku v derby městecký Jiří Hadrava.