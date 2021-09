Je mu šestadvacet a fotbal měl rád od malička. Jezdil ho hrát do Blšan, pak zase druhým směrem do SK Rakovník. Vydržel tam až do dorostu, pak se vydal na původně jednosezonní výpomoc domů do Kounova a už ta zůstal. „Zalíbilo se mi doma,“ usmívá se Petr, který se v maličkém klubu pustil i do jiné, každodenní práce. Stejně jako další členové jeho rodiny.

„Já s tátou se staráme o sekání, táta kolem hřiště, já na něm. Dvě ségry zase praly klukům dresy. Prala by i ta třetí, jenže bydlí v Ústí, tak se tomu vyhnula,“ směje se Huttrís, jak se mu přezdívá. Doplňuje, že v poslední době už milým sestřičkám práci sebral a domluvil se se známým, který vozí dresy do prádelny.

Jak už bylo řečeno, Petr je rovněž obrovským fanouškem aktuálně nejlepšího českého týmu, pražské Slavie. S úsměvem říká, že už z porodnice ho nesli v sešívaném a od té době bije jeho srdce pro pěticípou hvězdu. Chodí pravidelně na ligu, ale občas vyjíždí i po Evropě, kde Slavia v poslední době brala řadu úspěchů. „Jednoznačně největším zážitkem byl zápas se Sevillou, kdy jsme v prodloužení rozhodli o velkém obratu. Byl to neskutečný pocit, kolem neuvěřitelná atmosféra. A pak to byl zápas na Chelsea. Co jsme tam jako kotel předvedli, byla krása, hodně se o tom i psalo v anglických novinách a nikdy na to nezapomenu,“ zasní se Petr Huttr, mimochodem i sportovní novinář serveru fotbalunas.cz.

A v realitě se vrací domů, do Kounova. Koneckonců má to nastaveno tak, že pokud je souběh zápasů Kounova a Slavie, vyhrává vždycky jeho rodná vesnice. Ještě před nějakými dvanácti, třinácti lety se tady kopal okresní přebor, jenže pak přišel pád do pralesa. Dneska se klub pokouší vydrápat nahoru. „Chuť bychom možná měli, ale ve třetí třídě bychom to měli těžší. Asi bychom museli sehnat nějaké posily. A třeba získat brankáře, to je pro nás obrovský problém,“ nezakrývá Petr, kde Kounovské nejvíc tlačí bota. A doplňuje, že by to chtělo z dvacetigólovému Jiřímu Jelínkovi sehnat ještě někoho takhle produktivního. On sám to prý nebude, ačkoliv v posledních kolech pravidelně skóroval. „Jasně, ale to jsem dvakrát ukopl,“ chechtá se.

Ať už budou v Kounově hrát soutěž, jakou budou, za necelý rok (23. července) je čeká jedna velká oslava, 90 let založení zdejšího fotbalového klubu. Petr Huttr se připravuje už nyní, aby oslava byla důstojná. „Pozval jsem Sigi Team Horsta Siegla, což by mohl být skvělý zápas s legendami. Další program ještě řešíme, musíme zaplnit celé odpoledne tak, aby lidé přišli a dobře se pobavili.“

Říká Petr Huttr, kluk, na něhož kounovský fotbal hodně spoléhá.