Přestože Lišany se i díky proměněném pokutovém kopu dostaly do vedení, vstupenku do penaltové loterie vystřelil jesenický Kapoun v 71. minutě. Jak již v minulosti lišanský brankář Zdeněk Řepka poukazoval na nezdařilé penalty, stejně tomu bylo i nyní. „Chtěli jsme navázat na zaslouženou výhru se Hředlemi. V úvodu jsme na soupeře vlítli a napadali jejich rozehrávku, z čehož pramenily 2 branky, ale tři samostatné nájezdy jsme neproměnili. Jesenice přeskupila řady, začala mít více ze hry a my naopak hrát přestali. Za mě je to zbytečná ztráta vyhraného zápasu,“ projevil nespokojenost lišanský gólman Zdeněk Řepka.