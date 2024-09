Mšecké Žehrovice - Pavlíkov 0:4 (0:3)

Domácím se v předchozím kole povedl cenný skalp, když remizovali ve Hředlích. Obdobné překvapení si přáli i proti Pavlíkovu, ovšem úvodní patnáctiminutovou oťukávačku rozsekli hosté, kteří do poločasové přestávky skórovali hned třikrát. "Do Žehrovic jsme odjížděli s vědomím, že jsme tam v minulosti ještě nebodovali a nyní to chceme změnit. Začali jsme aktivně a první půle se nám zdařila. Druhý poločas již takové tempo neměl. Soupeř to sice nevzdal, ale my si výsledek až do konce pohlídali,“ shrnul průběh celého utkání pavlíkovský trenér Lukáš Polcar.

V 85. minutě po chybě v obraně pečetil hattrick Šimon Procházka. „Kaňkou utkání byl nesmyslný zákrok plynoucí zřejmě s frustrace domácího hráče a zranění našeho stopera. Všichni přejeme Petrovi brzké uzdravení a návrat na hrací plochu,“ dodal závěrem hostující lodivod.

„Po minulém týdnu nás čekal další aspirant na nejvyšší příčky letošního ročníku. Výsledek je za mě krutý, ale hosté si za předvedenou hru a proměněné šance zaslouženě odvezli tři body,“ sportovně uznal domácí Ondřej Zázvorka.