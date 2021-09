Skvělou sezónu zažívají fotbalisté Kněževsi, kdy několika brankovými příděly demolují jednoho soupeře za druhým. Tentokrát to schytala Jesenice. Senomatský Robert Hůla v Pustovětech vystřelil důležitou výhru a sesadil soupeře z čela. Na třígólový náskok Lužné dokázal řevničovský Adam Trejbal reagovat pouze dvěma zásahy.

Tn Rakovník B – Hředle 2:4 (2:1)

Velké překvapení se zrodilo na Šamotce, kam v neděli zavítala hředelská Traverza. Hosté i přes dvougólové manko dokázali zlomit prokletí silného domácího celku. Po půlhodině hry přišlo několik zlomových, ale hlavně neproměněných šancí domácích, a Hředle se díky brance Zilchera v závěru poločasu dostaly zpět do hry. I po přestávce byl i nadále Tatran bezzubý. Lekci z produktivity mu udělil Bechner, který byl ale zanedlouho vyloučen. Ale ani početní východu domácí nedokázali využít a naopak Hředle dvěma brankovými příležitostmi dokonaly famózním obrat.

Olešná - Zavidov B 4:3p. (1:1)

Do utkání 7. kola vstupovala Olešná bez bodu a proti rezervě Zavidovu jí rozhodně nečekalo nic jednoduchého. Hned v úvodu šli domácí po brance Černého do vedení, avšak netrvalo ani 10 minut a byl stav srovnán. I druhý poločas přinesl vyrovnaný fotbal, stejný počet branek, dokonce i na každé straně zazvonila branková konstrukce. Zápas rozhodly penalty, ve kterých byla úspěšnější Olešná a připisuje si tak první dva body.

Městečko - B. Rynholec 3:1 (1:1)

Na tento zápas se musel trenér Standa Jansa velmi těšit, když konečně nemusel povolávat bývalé matadory a mohl se spolehnout na uzdravené aktivní hráče. Také to bylo od úvodních minut znát, ale Městečko se nedokázalo střelecky prosadit. Naopak Rynholec z ojedinělého brejku otevřel skóre utkání. Do přestávky bylo srovnáno, když Zelenka proměnil nařízenou penaltu. Ve druhém poločase byli domácí aktivnější, až po hodině hry Kolísek dorazil odražený míč do sítě. Když Majba o několik minut později přidal pojistku, bylo o bodech rozhodnuto.