Kolik týmů z okresu sestoupí? Pokud spadnou z I. B třídy Roztoky, Tatran i Lubná, což je vysoce pravděpodobné, a ze třetí třídy postoupí jeden z dvojici finalistů Slabce - Hředle B, pak z okresu spadne trojice mužstev. A to za předpokladu, že vítěz OP neodmítne postup. Pokud by nikdo z Rakovnicka do B třídy nechtěl, pak by z přeboru šly dolů čtyři celky.

Jako na střelnici to vypadalo v Čisté, kam zajíždělo zkušené Městečko. V utkání, ve kterém vlastně už o nic nešlo, padlo neuvěřitelných 11 branek. Domácí i přes nepříznivý stav 1:4 nepůsobili odevzdaně. Ovládli především úvody obou poločasů, když v 17. minutě šli dokonce po vlastní brance Kučery do vedení. Vzápětí však Juna nastartoval brankostroj favorita, kterému vládl čtyřgólový kanonýr Petr Šnídl. „Tyhle zápasy jsou možná nejtěžší z pohledu motivace hráčů, aby to nebyl úplně pouťák. Od nás se očekávalo vítězství a po třetím gólu bylo rozhodnuto. Pochválil bych sympatický výkon Čisté, jejich krásné zázemí a fanoušky,“ hodnotí nejen výkon soupeře Ohnivec Jiří Hadrava.

Veledůležitý krok k záchraně udělaly Pustověty, když na horké půdě senomatských Beranů nejprve proměněnou penaltou a pojistkou v nastavení obraly favorita o body. „V úvodu jsme opět měli problémy s finální fází a nevyužili řadu příležitostí ke skórování. Naštěstí jsme se krátce po přestávce dostali do jednogólového vedení. Jsme moc rádi za vítězství, protože spodek tabulky je velmi vyrovnaný a rozhodovat může i jediný bod,“ hodnotí pustovětský gólman Michal Beneš s ohledem na velký otazník ohledně počtu sestupujících.

Všichni prezidentovi muži zmákli i Hředle, obrat řídil Petr

Dalšího klopýtnutí prvních Žehrovic tentokrát využily Lišany. „Vzhledem k ostatním výsledkům jsme museli utkání zvládnout. První půlhodinu jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Dokázali jsme být na míči, vytvořit si i nebezpečné šance. Zlom nastal v okamžiku, kdy jsme neproměnili penaltu,“ popisuje Zdeněk Řepka moment, kdy otěže hry převzaly Mšecké Žehrovice, avšak nepodařilo se jim překonat hluboký obranný val domácích. Když už byl Kmeť v 82. minutě úspěšný, radost trvala pouhou minutu. Uzdravený Mutinský strhl vítězství na stranu Lišan.

Střetnutí dvou Spart, jedné z čela, druhé z chvostu tabulky se odehrál v Lužné. Řevničov s ohledem na předchozí povedené výsledky neměl o motivaci nouzi. „Do zápasu jsme ale vstoupili šíleně. Domácí hráli na balonu, určovali tempo hry a do přestávky si vytvořili tříbrankový náskok. Druhá půle byla z naší strany lepší, ale na body to bylo i tak pramálo,“ gratuluje k zasloužené výhře Lužné řevničovský Jan Fujera. „I když výkon chvílemi nebyl optimální, tak zase jsme byli, na rozdíl od minulých zápasů, produktivní,“ hodnotí vysokou výhru 6:2 svého týmu Radek Šnajdr.

Olešná - Kněževes 1:4 (0:1)

Další zajímavý duel dvou silně ohroženým mužstev, ve kterém Kněževes hrála o jednobrankové dotažení se právě na Olešnou. A povedlo se. Utkání nabídlo snad vše, co oko diváka žádá. První poločas byl ve znamení neproměněných šancí, kterých bylo na obou stranách hned několik. Jediným šťastlivcem byl těsně před přestávkou Fiška. To druhý poločas byl nejen na góly bohatší. Nejprve Šíma nechytatelnou dělovkou a chvíli na to přesný Čihař odskočili na rozdíl tří branek.

Kromě pěti zásahů v utkání padlo 9 žlutých a 5 červených (brankář Fidler, Procházka - Kříž, Šíma) včetně té, kterou si za slovní protesty vysloužil od arbitra Jana Beneše domácí vedoucí týmu František Itner.

„Konečně jsme se sešli v zajímavé sestavě s útočníkem Šímou, který byl velmi znát. Výsledek mohl skončit i větším rozdílem, ale naše výhra je zasloužená,“ v krátkosti shrnul důležitou výhru kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

Jesenice - Zavidov B 3:3 (3:0)

Pohádkový vstup měla Jesenice do utkání se Zavidovem. „Domácí trestali každou naší chybu a výsledkem byla poločasová tříbranková ztráta,“ popisuje průběh prvních 45 minut hostující Aleš Kraus. Zavidovská obrana si do přestávky nevěděla rady zejména s Karlem Prosem.

Sedm gólů v Zavidově. Braškov táhl Krovoza, ale málem přišel o luxusní náskok

Druhý poločas začal vcelku vyrovnaně, domácím se povedlo snížit na rozdíl jedné branky. A v poslední minutě pískl sudí Vodrážka penaltu, z níž Havel vyrovnal. „Během druhé poločasu jsme měli čtyři tutovky, ale bohužel jsme v zakončení tentokrát hrozně selhali. Už se zdálo, že rozhodčí zapíská konec, a ono ne. Takové vyrovnání nechcete po nastaveném čase a ještě z penalty. Hořkost v nás bude dlouho, ale to nezměníme,“ hodnotí kontroverzní okamžik jesenický Petr John, který zpětně lituje spálených šancí, kterými mohla Jesenice utkání definitivně rozhodnout.

Pavlíkov - Janov 0:3 (0:1)

Závěrem soutěže má Pavlíkov především s personálními problémy, a to jako jeden z mála celků může sáhnout do rezervního týmu. Na domácí půdě proti rozjetému soupeři, který má stabilní výsledky, bylo už brzy jasné, že body pojedou do Janova. „V podstatě jsem rád, že jsme utkání vůbec odehráli a vzhledem ke skutečnostem jsme předvedli maximum. I přes prohru bych chtěl poděkovat hráčům a fanouškům za skvělou atmosféru,“ hledá pozitiva utkání Lukáš Polcar.

Přes územní převahu hostů se skóre změnilo až ve 40. minutě Roubíkem proměněnou penaltou. Ve druhém poločase trpělivě Janov přidal další branky. „Na pavlíkovském hřišti se nám moc nedaří, tudíž jsme měli před zápasem pochybnosti. Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon a zaslouženě jsme vyhráli,“ potrhuje Jakub Kail slova hrajícího trenéra domácích.