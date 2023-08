/FOTO/ Po krátké letní pauze se fotbalový svět opět pomalu probouzí a na hřištích začíná být rušno. Pojďme se však ještě vrátit o více než měsíc zpět a připomenout si možná nejvyrovnanější a nejnapínavější sezónu okresního přeboru posledních let. Po dramatických bojích až do posledního kola opustily nejvyšší okresní soutěž hned 4 týmy.

Okresní přebor, ohlédnuté za ročníkem 2022/23. | Foto: Alžběta Brabcová

Stejný počet vloni využil možnosti postupu z III. třídy do nejvyšší okresní soutěže. Kromě Čisté, která i přes srdnaté výkony, avšak bez kanonýra Dušičky, dokázala urvat pouhé dva body za remízy, byly Pavlíkov, Mšecké Žehrovice a Janov konkurenceschopní a možná prvotní cíl o udržení soutěže nakonec vůbec řešit nemusely. „Určitě jako nováček nebyla naše ambice okres vyhrát. Já osobně doufal v klidný střed tabulky, ale převládaly obavy, aby z toho nebyl boj o přežití,“ přiznal žehrovický středopolař Ondřej Zázvorka.

Bezchybná podzimní část přinesla Mšeckým Žehrovicím pohodlný bodový polštář, ze kterého postupně odkrajovaly v průběhu nepovedeného jara. Důvodem byl úzký kádr, kdy po zranění a disciplinárních trestech musel trenér lovit v řadách bývalých fotbalistů.

Dalším spokojeným nováčkem je Janov, který s využitím svého specifického domácího prostředí hrál výborně doma. Avšak Janovu se dařilo také venku a zaslouženě po skvělých výkonech bral 2. místo.

Favorizující Lužná byla velkým aspirantem na vítězství. Remíza právě s janovským konkurentem rozhodla, že Mšecké Žehrovice už nikdo z trůnu nesesadí. „Konečné třetí místo je pro nás určitě úspěch, i když jsme si místy říkali, že to mohlo být klidně ještě o jeden, dva stupínky výše,“ je cítit lehké zklamání z hodnocení luženského Adama Špičky, který si pochvaluje přístup a radost ze hry všech hráčů, hlavně mladíků.

Hlavní střelec Strašecí trpí bolestí, koncovku místo něj obstaral jen Kučera

„Poslední sezóna se v zásadě povedla. Až na pár výpadků jsme celkem drželi slušnou úroveň a hodně zápasů nás bavilo. Čtvrté místo je určitě úspěchem vzhledem k našemu věkovému složení a konkurenci,“ neskrývá nadšení z bramborové medaile Ohnivec z Městečka Jiří Hadrava.

Zatímco v sezóně 21/22 se rezerva Zavidova nacházela na chvostu tabulky a celou soutěž musela zachraňovat, v té loňské se většinu sezóny držela v kontaktu se špičkou. „Předešlý ročník nedopadl vůbec špatně. Tým v závěru trápila zranění. Proto konec sezóny nebyl tak povedený, jako podzimní část, ale bylo z to nakonec slušné 5. místo. Hlavní plus sezóny je určitě větší zapojení mladých hráčů, z nichž někteří, díky rychlé adaptaci na dospělý fotbal, nakoukli i do A týmu,“ poukazuje na nadějnou budoucnost zavidovského fotbalu Aleš Kraus.

Byť Senomaty skončily v první polovině tabulky, rozhodně sezónu za zdařilou nepovažují. „Chtěli jsme se především prezentovat lepším fotbalem, než který jsme na hřišti předváděli. Srážely nás individuální chyby a častá vyloučení,“ lituje Marek Špidra, ale věří , že pro tým bude nepovedený ročník velkým ponaučením.

Skrejský triathlon letos už podvacáté, bude mu zase přát počasí?

Ani Jesenice nezažila nejzdárnější fotbalový rok, čemuž přispěly pouhé 4 výhry na domácím hřišti. „Důvodem je nestabilní kádr. Prakticky každý zápas jsme skládali úplně jiný tým a trenér to neměl jednoduché. Nicméně jsme opět zakouzlil a s tou naší bídnou docházkou jsme se dostali do první poloviny tabulky a vyhnuli se bojům o záchranu,“ nakonec pozitivně zakončuje hodnocení Petr John, který se vzhledem ke zkvalitnění přeboru těší na další sezónu.

Pavlíkov měl určitě větší ambice. Skvělé rozjezdy vždy zastavila po mdlém výkonu smolná prohra a na předchozí výsledky nedokázal navázat. Šňůry výher střídalo období zmaru a jen díky dostatečnému počtu bodů byl Pavlíkov mimo ohrožení sestupu. „Hry a výkony mužstva byly jako na houpačce. Po celou dobu soutěže jsme se potýkali s výpadky hráčů a nepodařilo se vytvořit optimální sestavu. Po zbytečně ztracených bodech došlo ke ztrátě sebevědomí, což se samozřejmě odrazilo na fotbalovém projevu v dalších zápasech,“ hodnotí s velkou dávkou nespokojenosti pavlíkovský hrající trenér Lukáš Polcar. A doufá, že do další sezóny budou výkony stabilnější a podaří se sehnat kolegu k brankáři Peškovi, který je momentálně jedničkou i pro rezervu.

Rakovníku se nedaří, vedení slibuje rozzlobeným fanouškům posily

Dlouhé boje o udržení svádělo hned pět týmů. Nejlépe si vedly Pustověty, které ve 20. kole udělaly obrovský krok k záchraně, když doma porazily Mšecké Žehrovice vysoko 5:0 a získaly sebevědomí do dalších důležitých duelů. Dvě domácí výhry jen stvrdily jejich skvělý výkon v závěru sezóny.

Druhým šťastným udrženým byla Kněževes, která po nestabilních výsledcích zvládla důležitou bitvu v Řevničově a na Olešné. „Vyrovnaný ročník pro nás byl od začátku velmi náročný, od podzimu jsme bojovali především s nedostatkem hráčů, od čehož se odvíjelo i trénování,“ konstatuje kněževeský kapitán Jan Vrábík a doufá v doplnění kádru.

„Pro nás byl zásadní nepovedený podzim, kde jsme bodovali poprvé až v nějakém pátém či dokonce šestém kole. Po výhře nad Mšeckými Žehrovicemi v poháru jsme si mysleli, že se blýská na lepší časy a že to půjde samo. Zlomový okamžik v boji o záchranu byla prohra na Olešné a diskutované utkání s Řevničovem, ve kterém jsme měli rozhodnout v prvním poločase,“ připomíná Zdeněk Řepka smolné okamžiky, jenž definitivně rozhodly o lišanském sestupu. Lišany dokázaly bodovat se silnými soupeři, ovšem lacino ztrácely s týmy ze spodku tabulky.

Do okresního přeboru se určitě budou chtít také vrátit celky z Řevničova a Olešné, která ještě křesala naději v závěrečné dohrávce. „Sezóna byla opět nepovedená. Ztráceli jsme body buď z důvodu trestuhodné produktivity nebo ztráty vítězství v posledních minutách zápasů. Snad nám sestup pomůže a brzy se vrátíme mezi okresní elitu,“ pozitivně zakončuje hodnocení sezóny řevničovský Jan Fujera.