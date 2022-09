Ten ani netuší, kolik bude platit do klubové kasy, ale tuší, že zadarmo mu to rozhodně neprojde. „Nedávám hattrick tak často, takže opravdu nevím, kolik se dává, nicméně kluci mi samozřejmě hned hlásili, že to budu mít drahý,“ se smíchem dodává.

A jaký je celý fotbalový příběh Jakuba Vávry? K fotbalu se dostal zhruba v pěti letech, když aktivně hráli i jeho starší bráchové. Kopání do meruny se zalíbilo i malému Kubovi a tak jste ho mohli začít sledovat v Šanově, Senomatech či Chrášťanech. Jak rostl, měnil kluby dál. Dostal se i do větších, tedy SK Rakovník, Příbrami a Kladna, ale kromě už zmiňovaných tří obcí na Rakovnicku prošel ještě Mšec, Olešnou a Hředle. „Na to, že mi je osmadvacet, jsem toho vyzkoušel opravdu dost, i když hodně toho bylo v dětství. Nejraději jsem ale doma, a to je v Senomatech, i když třeba ve Mšeci nebo Hředlech byla také fajn parta,“ chválí.

Fotogalerie: Lišany se rozjely, převálcovaly svého finálového soka

Senomaty začaly sezonu dobře a aktuálně vedou tabulku. Padly pouze s Lužnou, která se před ně dostane, až v její prospěch STK zkontumuje zápas s Olešnou (ta nedorazila). Podle Vávry je však ještě příliš brzy hledat jasného favorita. „My začali dobře, snad to tak půjde i dál. Mrzí nás jedině ztracené body s Lužnou, která má velmi dobře poskládaný tým. Nicméně jsme teprve na začátku a mužstva jsou v okrese vyrovnaná. A na co spoléháme nejvíc my? Především, aby jsme se nikdo nezranil a vše fungovalo tak jak má! Třeba se nakonec budeme radovat právě my,“ uvažuje optimisticky „Rooney“, jak se Jakubu Vávrovi roky přezdívá.

Jméno slavného anglického borce, mimochodem svého vzoru, dostal od trenéra Hlavsy na SK Rakovník, důvod si prý všichni známí domyslí…

A na jaké góly vzpomíná nejraději? Prý na ty dorostenecké ze Senomat, které sázel rovnou z půlky jako Patrik Schick. Jeho nejlepším zápasem je prý každý, který jeho tým vyhraje. A naopak, nejhorší v kariéře jsou všechny ty, co jeho tým prohrál…

Je to prostě vítězná nátura, tenhle Jakub Vávra, který fotbal miluje od malička a věří, že ho ještě spousta let kopání do kulatého nesmyslu čeká. I když sny už žádné velké nemá. „Ty moje fotbalové jsou už asi pryč. Budu rád, když mi bude držet zdraví, to je hlavní,“ dodal Jakub „Rooney“ Vávra.

