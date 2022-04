KANONÝR DENÍKU: Šimon Procházka touží po trpaslíkovi na křižovatce

/FOTOGALERIE/ Pásová ocel Olešná, to je nejspeciálnější název klubu v celém kraji. A jeho značka po nepovedeném podzimu zase září. Olešenští jsou sice v tabulce okresního přeboru Rakovnicka stále poslední, jenže v uplynulých dvou kolech si připsali dvě shodné výhry 7:2 a všem, kdo fotbalu rozumí, je jasné, že to se záchranou myslí vážně. Na zlepšení mají vliv zimní posily, ale třeba i mladý devatenáctiletý střelec Šimon Procházka, který do sítě Městečka nasázel hattrick a vyhlašujeme ho Kanonýrem Deníku pro tento týden.

Kanonýr Deníku Šimon Procházka (v modrém dresu Olešné). | Foto: Deník/Alžběta Brabcová

