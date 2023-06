Původně byl ortodoxním křídelním hráčem, ale ve Mšeckých Žehrovicích, kam přišel loni v létě z Jedomělic, udělali z Petra Jindry útočníka. A zdá se, že měli správný čuch, protože 26 gólů aktuálně znamená druhé místo celkově za Radkem Konvalinkou z Janova (28). Bitva to bude do posledního kola.

„Já myslím, že Radek Konvalinka má celkově o čtyři góly víc, aspoň podle mých počtů. A to už asi nedoženu, protože máme Kněževes, jíž jde o záchranu. My také potřebujeme vyhrát, takže to nebude žádný pouťák,“ upozorňuje Jindra na jeden z magnetů posledního kola okresního přeboru.

Sám musí hrát na sto třicet procent, protože se před sezonou vsadil, že dá 30 branek. Do hecu ho dostali šéf klubu Libor Slavík a spoluhráč Jan Kočí. S oběma se dobře zná už delší čas a právě oni stojí za jeho příchodem do klubu, který si Jindra prý načasoval ideálně. „Měl jsem během jara jednu sérii, kdy se mi nedařilo a ani týmu. Teď to těžko doháním,“ usmívá se a tuší, že kdyby se třicítku gólů přece jen nastřílet povedlo, bylo by hodně drahé. „Tak si zkuste platit třicet panáků,“ hlásí opět se smíchem.

Petr Jindra hrál dosud jen na sousedním Kladensku. Vyrůstal v Buštěhradu, pak se přesunul při nedostatku dorostenců do Hostouně a pak dokonce do ligového SK Kladno, kde dal svůj nejslavnější gól, byl totiž do sítě pražské Sparty! Vedl ho tam Stanislav Hejkal, dnes úspěšný kouč prvoligového Hradce Králové. „Rád ně něj vzpomínám. Posunul mě hodně jak fotbalově, tak co se sebevědomí týká. Perfektní trenér,“ chválí Jindra Hejkala, který mimochodem ještě jako hráč pomáhal sousednímu Novému Strašecí.

To má aktuálně potíže, stejně jako další soused ze Mšece. Nejsou hráči! Ani Mšecké Žehrovice, přestože vedou okresní přebor, na tom nejsou v tomhle ohledu ideálně. „Cítili jsme to hlavně na jaře, kdy měl distanc Elza (Jan Elznic) a zraněný byl Honza Volf. To jsou spolu s Ondrou Zázvorkou tahouni týmu a prostě jsme jsme pak měli problémy. Proto si myslím, že i kdybychom soutěž vyhráli, s postupem bych nepospíchal. B třídu jsem hrál a vím, jak velký je to skok. Něco jiného by bylo, kdybychom přebor vyhráli i za rok. Pak bych uznal, že jsme dobří a že to můžeme vyzkoušet,“ nabízí cestu rozumu Petr Jindra, jenž dojíždí na zápasy z blízkého Kladna.

K triumfu v tomto ročníku potřebuje jeho parta zvládnout ještě zmíněný duel s Kněževsí. Pak přijde zasloužený odpočinek od fotbalu a přijdou na řadu také další záliby Petra Jindry. „Rád chodím do posilovny, jsem tam i třikrát týdně. Miluju rovněž FIFu na Play Stationu, ale nejraději trávím volný čas s přítelkyní,“ dodal Kanonýr Deníku Petr Jindra.