„Řídil ji spíš Honza Volf, náš záložník má divizní kvality. A dobře hráli všichni kluci. Ale je fakt, že jsem byl do hry natěšený a mohl jsem dát i víc branek než čtyři,“ říká sedmadvacetiletý odchovanec Nového Strašecí. Tam hrál až do dorostu a po krátkém intermezzu v Kladně se sice do Strašecí zkusil vrátit, ale bylo tam moc dobrých a zkušených hráčů, a tak se na fotbal na tři roky vybodl.

Také ve Mšeckých Žehrovicích se nějakou dobu nekopalo, ale se vzkříšením klubu si vzpomněli právě na Jana Kočího. „Zavolal mi Libor Slavík, že obnovuje Žehrovice a vrátil mě do fotbalu, za což jsem dneska rád.“

Kočí je spolu s janovským Radkem Konvalinou nejlepším střelcem třetí třídy s deseti brankami. Na kontě jich mohl mít víc, kdyby nedošlo ke zbytečnému vyloučení v Pavlíkově za oplácení. „Já tam dostával od začátku nakopáno. Pak jsem šel sám na bránu, stoper mě sundal a rozhodčí nic. Za chvíli mě vzal přes achillovky a zase sudí nic. Tak jsem vstal a vrazil do hráče ramenem. Kluci říkali, že to bylo tak na žlutou, ale rozhodčí (Šefara) mě vyloučil. Nakonec to pro nás bylo dobře, protože Honza Elsnic vyrovnal a kluci zvládli i penalty. Moje vyloučení prostě pomohlo,“ smál se Kočí, který je velkým fanouškem Sparty, jejího bývalého kanonýra Davida Lafaty a také Cristiana Ronalda, jehož obdivuje už proto, z jakých poměrů se ke své slávě prokousal.

Kde už Kočí v sestavě skutečně scházel a nejen on – to bylo v Chrášťanech. Tam Mšecké Žehrovice po sérii čtrnácti výher padly, nedaly ani gól. „Sestava byla oslabená a hlavně si asi kluci mysleli, že se tam vyhraje samo. Přitom Chrášťany hlavně doma hrají dobře. Ale prohru jsme vzali tak, že prostě skončila série a my s čistými hlavami půjdeme dál,“ vypráví rychlý forvard.

Ten by mohl v kariéře ještě postoupit výš než do třetí třídy. To koneckonců celý jeho současný klub. O postup si to rozdá zřejmě s Pavlíkovem. „Bylo by to sice hezké, ale teprve by se vidělo, jak by to bylo s areálem a zda by klub nahoru chtěl hned teď. Každopádně budeme chtít soutěž vyhrát, musíme se o to pokusit. A já sám? Možná bych to ještě někde výš zkusit mohl, teď mě ale zajímají jenom Mšecké Žehrovice,“ dodal Jan Kočí.