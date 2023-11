/VIDEO/ Nejlepším kanonýrem fotbalového Rakovnicka byl na podzim Afričan. Útočník Joel Sogbo, jenž do Čech přišel z dalekého Beninu, nasázel do sítí soupeřů 12 branek, ale zapomenout nesmíme ani na další dvanáctigólového šutéra. Tím je letní posila Městečka z Roztoky Michal Čermák, který se v novém týmu adaptoval velmi rychle.

Západoafrický Benin leží mezi fotbalovými baštami Kamerunem, Pobřežím slonoviny a Ghanou, a tak ani nepřekvapuje, že se také tam rodí výborní hráči. Sogbo původně myslel v kariéře výš, dostal se do tehdy druholigové Vlašimi, ale spíše hrál za béčko a ČFL si vyzkoušel až po příchodu Rakovníka. S ním sice sestoupil, ale přešel do Lubné a tam našel pohodu.

Michal Čermák je na Rakovnicku znám už dlouho. Poslední roky byl kapitánem Roztok, zahrál si s nimi také B třídu, ale po sestupu neodolal vábení výborné party v Městečku.

Mimochodem na počet zápasů je nejlepším střelcem soutěže Čermákům nový spoluhráč - Francouz Thomas Matthieu Gabriel Quenti. Čtyřiadvacetiletý amatér debutoval až 21. října proti Senomatům a za pouhá čtyři kola stihl devět branek.

Z různých důvodů nemoci, zranění či ztráty formy chybějí v pořadí elitní borci minulých ročníků, třeba luženský Vejvoda, senomatský Žebrakovský či lubenská posila z Pustovět Hranai

Ještě nedávno krajní bez Jakub Feher z Lišan ukázal, že ne nadarmo prošel ve fotbale všemi posty včetně brankářského. Jak parádním je univerzálem ukazuje odchovanec Tatranu ve třetí třídě, kam Lišany dost nespravedlivě sestoupily, ale vše vzaly za správný konec a vypadá to, že se rychle do okresu vrátí. Pokud bude Feher pálit jako na podzim, mají to v kapse, protože dal neskutečných 18 branek! V celém okrese nikdo lepší není.

Ve čtvrté třídě vede pořadí patnáctigólový Jiří Masopust z Petrohradu, který v soutěžích Rakovnicka roky hostuje ze sousedního Ústeckého kraje. Pronásledují ho Martin Tauš a zkušený Luboš Šika z Šanova, který má mezi nejlepšími střelci několikeré zastoupení.

Okresní přebor:

12 – Joel Sogbo Ayao (Lubná) a Michal Čermák (Městečko)

11 – Jan Kočí (Mš. Žehrovice), Lukáš Fiška (Kněževes)

10 – Dominik Varyš (Lubná), Petr Šnídl (Městečko)

9 – Thomas Matthieu Gabriel Quenti (Městečko), Jan Beneš (Tatran Rakovník)

8 – Václav Zuska, Radek Konvalinka, Marek Bradáč (vš. Janov), Radek Pokorný (Lužná)

7 – Dominik Dolák (Tatran Rakovník), Tomáš Šíma (Kněževes), Karel Pros (Jesenice), Martin Hranai (Lubná), Antonín Polcar (Senomaty)

6 – Jan Šnídl (Senomaty), Adam Trejbal (Lubná), Volodymyr Kononets (Pavlíkov)

5 – Petr Jindra (Mš. Žehrovice), Libor Žebrakovský (Senomaty), Šimon Procházka (Pavlíkov), Josef Vejvoda a Robert Grill (oba Lužná), Robert Barčot (Roztoky)

III. třída:

18 – Jakub Feher (Lišany)

9 – Ondřej Humr (Rynholec), Daniel Roušavý a Václav Mutinský (oba Lišany), Ondřej Dušička (Čistá)

8 – Vojtěch Hříbal (Sýkořice), Tomáš Perlík (Rynholec)

7 – Jan Paseka (Lišany), Martin Kočí, Jan Fujera (oba Řevničov)

6 – Lukáš Vait, Vojtěch Kapr (oba Řevničov), Petr Králička (Chrášťany)

5 – Tomáš Lev (Slabce), Jakub Murčo (Řevničov), Lukáš Dadák (Rynholec), Daniel Polánek (Kolešovice), Jakub Urban (Olešná)

IV. třída:

15 – Jiří Masopust (Petrohrad)

12 – Martin Tauš (Šanov)

11 – Luboš Šika (Šanov)

10 – Jaroslav Škuthan (Kroučová)

7 - Tobiáš Mudra (Kroučová)

6 – David Šika (Šanov), Ondřej Záhořík (Senomaty B), Petr Míček (Petrohrad)

5 – David Učík (Petrohrad), Jaroslav Dvorský (Šanov), Jiří Jelínek (Kounov), Martin Kodeš (Senomaty B), Ondřej Drobný (Srbeč)