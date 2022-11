Olešná v Senomatech nenavázala na skvělé výkony z předchozích kol. Na úvodní branku Žebrakovského dokázal po přestávce zareagovat Jiránek, avšak kanonýr Beranů Žebrakovský v 83. minutě strhl výhru Senomat na jejich stranu.

Jesenice od úvodních minut jako papírový favorit se Spartou Řevničova dominoval, avšak branku mu snažení nepřineslo. Naopak po dvou rychlých akcích se mohli hosté dostat do dvoubrankového vedení, jednu zastavila tyč, druhou pozorný Brda. Varování domácí probudilo s Řevničov pak už jen neúspěšně dotahoval. Snížení na stav 5:3 bylo ze strany Sparty maximem. „Podařilo se nám vstřelit ještě tři branky a nakonec máme sladké vítězství 8:3. Zejména exceloval Karel Pros, který dva góly dal, na tři přihrál a ještě zařídil penaltu a vyloučení hostujícího gólmana,“ chválil jedenáctibrankové utkání Petr John.

Úchvatná koncovka derby v Zavidově, Lánští slavili zázrak. Pětky Hředel i Mšece

Pavlíkov – Pustověty 4:3 (2:0)

Tristní vstup do utkání zažily Pustověty v Pavlíkově. Během dvou minut si domácí vypracovali dvoubrankový náskok a to i díky změny rozestavení, kdy do útoku šla jinak stoperská dvojice Řezáč – Bureš. Po přestávce domácí O. Polcar přidal ještě pojistku, avšak poté začali úřadovat hosté. Dvěma rychlými zásahy zdramatizovali závěr utkání. Posledních třicet minut se dohrávalo s deseti hráči na obou stranách, ale Pustověty už jednobrankové manko nesmazaly. Tak se Pavlíkov může po dlouhých sedmi kolech těšit z výhry.

„První poločas jsme prospali a zcela po právu prohrávali 2:0. V kabině jsme si o přestávce řekli, že takhle hrát nejde a musíme zabrat, abychom nedostali příděl. Druhá půle už byla úplně jiná a pro diváka rozhodně zajímavá. Byla to přestřelka až do samotného konce, plná emocí. Škoda, že jsme nevytěžili alespoň bod,“ mrzelo pustovětského brankáře Michala Beneše.

„Zápas se nám sice podařilo dotáhnout do vítězného konce, ale do poslední chvíle jsme drželi v napětí všechny přihlížející diváky. Myslím, že většinu zápasu jsme byli více na míči, fotbalovější a dokázali si po pěkných akcích vytvořit dost gólových příležitostí. Je neuvěřitelné, co dokážeme zahodit a udržet tak soupeře ve hře. Jsem celkem spokojený s předvedenou hrou a samozřejmě strašně rád, že jsme po delší době zase dokázali naplno bodovat. Doufám, že to dokážeme zopakovat a alespoň trochu napravit ten dosavadní výpadek,“ věří Lukáš Polcar, že Pavlíkov naváže na výkon i v posledním kole v Senomatech.

Foto: Souboj o šest bodů rozčísla nečekaná rána Steibacha

Kněževes – Mš. Žehrovice 1:2 (0:0)

Kněževes nečekalo nic lehkého, když na svém hřišti vítala prozatím první celek okresního přeboru. Dle předpokladu byly Mšecké Žehrovice aktivnější a fotbalovější, ale díky ne zcela ideálnímu povrchu domácí dokázali udržet bezbrankový výsledek až do přestávky. Favorit si během první půle vypracoval hned několik stoprocentních příležitostí, avšak brankář Lenner byl naprosto bezchybný.

Druhý poločas začal nebezpečnou standardní situací Hertla, která jen o kousek minula tyč. Chvíli na to se lídr prosadil po pohledné akci. Kněževes zbraně nesložila, i nadále se soustředila na obrannou činnost a čekala na vhodný protiútok. Hertl využil sporné situace při autovém vhazování a po rychlé rozehrávce Miksa střelou k tyči srovnal stav. Když už se zdálo o smírné dělbě bodů, devět minut před koncem druhou trefou Jindra rozhodl o nesnadné výhře favorita.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, i když tabulkově to vypadá jinak. Soupeř hrál celý zápas v 11ti lidech na vlastní půlce a hru kouskoval, čemu pomohl i hodně měkký terén. Rozdíl ve skóre měl být vyšší, ale skvěle zachytal domácí gólman,“ shrnul vítězství žehrovický Ondřej Zázvorka.

Rakovník se po změně trenéra chytil na outsiderovi, zásadně pomohl Pešek

Lužná - Městečko 5:3 (3:0)

Zajímavý duel sehrála Sparta se třetím Městečkem. Ve šlágru kola si Lužná během prvního poločasu vypracovala tříbrankové vedení. Skóre otevřel již po 10 minutách Chrástek po rohovém kopu a tím odstartoval kolotoč šancí Lužné. Útoky domácích netáhl nikdo jiný než extrémně rychlý Vejvoda, který byl nad síly Ohnivců. Utkání směřovalo k pořádnému výprasku, v závěru se hostům povedlo třemi góly zmírnit výsledek.

“Domácí vyhráli zcela zaslouženě. Mohli jsme dostat minimálně 13 branek a předvedli katastrofální výkon. Více nemá smysl zápas hodnotit. Je to kaňka na jinak povedeném podzimu,” neskrývá zklamání z předvedeného výkonu Ohnivec Marek Tvrz.

Radek Šnajdr přitakává. „Byl to pěkný fotbal, kdy šance byly na obou stranách. Naše vítězství je zcela zasloužené a kdybychom vyhráli větším rozdílem, tak by se nemohl nikdo divit. Jsme spokojeni s podzimní částí, která se nám povedla hodně nad očekávání. Před posledním utkání je jisté, že skončíme na skvělém druhém místě,“ raduje se z povedeného podzimu Radek Šnajdr.

Lišany - Zavidov B 3:6 (1:3)

„Vzhledem k souběhu zavidovských týmů jsme pomýšleli na bodový zisk,“ přiznal předzápasové myšlenky lišanský Zdeněk Řepka. Ihned po úvodním hvizdu mohl Mutinský potrestat krátkou nahrávku Havla, ale vyběhnuvší Štiller jeho pokus zmařil. Několik minut poté rezerva předvedla, jak se trestá zaváhání. Knor střelou po špatném odehrání míče domácími nejprve otevřel skóre, za pět minut se Zavidov radoval z dvoubrankového náskoku. Vzápětí po individuální kličkované snížil Roušavý. Šance sice přicházely, ale zakončení vázlo na obou stranách. V závěru prvního dějství Sekyra přidal pojistku do šatny. Po přestávce přestřelka pokračovala, a to i díky třem penaltám. Naději na lepší výsledek sebral Lišanům Roušavý, který obdržel červenou kartu v 81. minutě po zbytečném zákroku.

„Doufali jsme v lepší výsledek, ale musíme si uvědomit, že všechno nepůjde lusknutím prstů. Každý by měl začít sám u sebe a makat jako jeden tým, jinak to nepůjde,“ nešetří kritikou lišanský gólman a kapitán Zdeněk Řepka.

„Zápas to nebyl jednoduchý. Kvůli souběhu zápasů s áčkem museli přijít i ti, co už moc nechodí, aby oba týmy měly někoho na střídání. Jsme rádi, že jsme to zvládli a konečně také proměnili šance. Teď už jen poslední kolo, pak krátká pauza na doléčení zraněných a jedeme dál,“ hecuje své zavidovské spoluhráče Jiří Kraus.

OKRESNÍ PŘEBOR

1. kolo: Senomaty – Olešná 2:1 (1. a 83. Žebrakovský – 77. Jiránek), Pavlíkov – Pustověty 4:3 (23. Jiroušek, 52. Polcar, 25. Řezáč, 68. Bureš – 55. Hranai, 65. a 77. Šimon), Čistá – Janov 0:3 (26. a 57. Konvalinka, 45. z pen. Zuska), Lužná – Městečko 5:3 (10. Chrástek, 26. a 46. Vejvoda, 38. Grill, 71. Pokorný – 67. Prokop, 89. Ryba, 90+1. Vician), Jesenice – Řevničov 8:3 (12. a 83. Pros, 21. a 29. Jeníček, 22. Kapoun, 53., 69., 71. z pen. Fiala – 16. Přibyl, 27. a 59. Kapr), Lišany – Zavidov B 3:6 (14. Roušavý, 50. a 74. z pen. Medřický – 9. Knor, 13., 48. a 87. z pen. Horvát, 39. Sekyra, 66. z pen. Havel), Kněževes – Mšecké Žehrovice 1:2 (64. Miksa – 56. a 81. Jindra)

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

2. kolo: Pavlíkov B – Šanov 5:1 (6. Schejbal, 8. Jiroušek, 58. a 78. z pen. Polcar, 80. Fric – 50. Šika), Kolešovice – Oráčov 1:1 (40. Čech – 11. Sejpka), Panoší Újezd – Chrášťany 6:4 (29. a 52. Danysh, 40. a 60. Liprt, 59. Červený, 87. Ihnatiuk – 6. a 88. Králička, 15. Kalous, 61. Nováček), Petrohrad – Slabce 5:2 (22., 42. a 44. Fořt, 40. a 51. Majer – 45. a 69. Macák).

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

2. kolo: Rynholec – Hředle B 3:5 (5. Jánský, 15. Holan, 65. Měsíček – 49., 53., 59., 82. Sajner, 25. Vodrážka,), Ruda – Roztoky B 2:3 (14. a 23. Vojanec – 7. a 58. z pen. Fikejz, 60. Krátký), Srbeč – Sýkořice 0:9 (20. a 84. a 85. Liviu – Vasile, 26. Hynek, 43. Vančura, 52. Šulc, 54. Fejfar, 74. a 83. Ondráček), Kounov – Kroučová 2:9 (62. z pen. Huttr, 64. Mařík – 7., 17. a 41. Řehoř, 10. a 35. Draský, 38. Škuthan, 41. Řehoř, 42. Janek, 60. Štěpán, 75. Linc).