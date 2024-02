Nejen opticky, ale i bodově se postavení celků okresního přeboru po podzimní části dělí na dvě skupiny. V minulém článku se zrekapitulovala podzimní část týmů spokojených, tedy těch, které přezimovaly ve vyšších sympatičtějších patrech tabulky. Nyní se zaměříme na ty, jenž měly před startem soutěže určitě jiné představy o umístění, než na kterých se právě nacházejí. Přitom osmého a posledního účastníka dělí pouhých 7 bodů. Což značí o vyrovnanosti přeboru, ale také dávám možnost soupeřům z chvostu tabulky, že na jaře je rozhodně o co hrát! Nechvalným strašákem okresních fotbalů, je plánovaná reorganizace krajských soutěží, která bude mít za následek zrušení I.B tříd. Můžeme tedy očekávat velmi napínavou jarní část okresního fotbalu.

V té druhé nespokojené polovině jsou Senomaty, Roztoky, Pavlíkov, Lužná a Jesenice. Roztoky jsou sice dalším loňským aktérem krajské soutěže, ale 9. místo jejich zkušenostem rozhodně neodpovídá. Pravděpodobně po odchodu kanonýra Michala Čermáka tým nemůže najít správného tahouna. Výsledky i dalších týmů určitě zůstávají daleko za očekáváním. Senomaty, Pavlíkov a Lužná mají velmi mladý tým doplněný o zkušené borce. Může to být ale právě jarní část, kdy se jeden z nich stane černým koněm a hrozbou pro týmy z vrchu tabulky.

Podzimní část se podle představ Pavlíkova rozhodně nepodařila. „Myslím, že jsme nehráli špatný fotbal, ale ztratili jsme dost zápasů tím, že jsme nedokázali proměňovat vyložené šance,“ poodkryl pavlíkovské trápení hrající trenér Polcar. Ani zimní příprava zatím neprobíhá dle jeho představ, avšak doufá, že k lepším výsledkům na jaře pomůže také po zranění navrátilec František Kalaš. „Musíme se vyvarovat jednoduchých chyb a nedostávat laciné góly, když se sami nedokážeme střelecky prosadit,“ završil hodnocení nestárnoucí Lukáš Polcar.

Jedenácté místo tabulky fotbalisté Lužné dlouho nezažili. Vždyť předchozí ročníky bojovali mezi nejlepšími celky na okrese. Sice se podzimní část výsledkově zcela nevydařila, ovšem zase se mohou pyšnit omlazeným kádrem. „Podzim se nám nehodnotí úplně lehce, v tabulce se nacházíme tam, kde se nacházíme, a to nás samozřejmě znervózňuje i s ohledem na reorganizaci krajských soutěží. Proto jsme udělali nějaké změny a budeme chtít co nejdříve dobrými výsledky stoupat tabulkou nahoru. Čeká nás semifinále poháru, ve kterém budeme určitě chtít uspět. Věříme, že sezóna nakonec dopadne v rámci možností dobře,“ neklesá na mysli luženský trenér Adam Špička.

Dalším trápícím se je Jesenice. „I když jsme věděli, jak to bude těžké, tak se nám nepodařilo správně sestavit kádr. Docházka a výsledky byly velice neuspokojivé. Chceme se vyvarovat bojům o záchranu, tudíž už delší dobu pracujeme na posílení mužstva,“ zlehka naťuknul Petr John otázku ohledně přestupů hráčů do Jesenice, kteří by doplnili mladé nováčky.

Nelichotivě si vede loňský vítěz III. třídy rezerva Hředel, která sice dokázala sehrát několik vyrovnaných utkání, ale zlom dobrého výsledku většinou přišel ve druhém poločase. Kdo určitě nemůže být s podzimní částí spokojen je poslední Zavidov. Opět další rezervní tým, byť má své A družsto v krajské soutěži, jeho výsledky jsou nedostatečné. Důvod je skončení hned osmi hráčů během léta, tudíž obtížně vedení dávalo dohromady lidi na dva týmy. Zavidovu se sice povedlo přivést mladé fotbalisty, ti ale potřebují získat zkušenosti.

„Na výkonech tato skutečnost byla znát. Přesto, že jsme v žádném utkání vyloženě nepropadli, většinu z nich ale nezvládli v hlavě. Dle mého názoru jsme měli mít monimálně o deset bodů více a určitě nám nepřísluší poslední místo v tabulce. Do jarní části jdeme s hlavou vztyčenou. Trénujeme 3x týdně, pokusíme se o další doplnění kádru a zvýšení jeho kvality. Nehledíme na postavení v tabulce, půjdeme od zápasu k zápasu, abychom se sami sobě mohli na konci sezóny podívat očí a říct, že jsme pro záchranu udělali maximum,“ věří v lepší druhou polovinu soutěže zavidovský brankář Aleš Kraus.