Naopak další neúspěšný zápas zažili fotbalisté Lišan, kteří se sice po dlouhé době sešli ve slušné sestavě, ovšem ve vyrovnaném utkání s Jesenicí doplatili na nepřesnou koncovku. Špatná produktivita trápila také Lužnou, taz duelu s Rynholcem bere alespoň dva body za penalty.

Penaltové kopy rozhodovaly rovněž utkání na Olešné, kde Roztoky podcenily domácí celek a vyrovnaly až za pět minut dvanáct. Třetí výhru v řadě slaví Ohnivciz Městečka, kteří neměli právě úspěšný start do sezony. Pěti zásahy přehráli rezervu Zavidova. Do čela tabulky se vyhouply Hředle po jasné výhře nad Pustověty a mají tak dvoubodový náskok nad Roztoky.

OLEŠNÁ – ROZTOKY 3:2 na penalty (0:0)

Favorizované Roztoky celý první poločas sice tlačily domácí na jejich polovinu, ale Olešná dokázala udržet bezbrankový stav. Přestřelka se strhla po přestávce, když úvodní branku vstřelil roztocký kapitán Hruška. Vzápětí udeřili domácí a během krátké doby otočili vývoj utkání ve svůj prospěch. Nejprve stoper Vodrážka přešel celé hřiště, jeho střelu Hůla dokázal vytěsnit pouze k Šimonu Procházkovi. Pak následoval chybný výkop, jenž potrestal střelou z dálky Černý. Po obratu se Roztoky tlačily za vyrovnáním, které přišlo až tři minuty před závěrečným hvizdem. V penaltové loterii byl úspěšnější domácí celek.

TN RAKOVNÍK B – KNĚŽEVES 2:1 (0:1)

Šlágr 9. kola proběhl v neděli na Šamotce, kde rezerva Tatranu hostila rozjetou Kněževes. Na půdě Tatranu se body nerozdávají, nicméně hosté byli v posledních zápasech velmi produktivní. Dle předpokladů Kněževes také vstřelila úvodní branku, když ve 24. minutě Šíma přesně zakončil. Tlak hostů pokračoval i po přestávce, ale žádnou možnost neproměnili. Naopak domácí si pomohli standardkami. Nejprve byl úspěšný V. Beneš po rohovém kopu. Deset minut před koncem J. Beneš proměnil pokutový kop.

RYNHOLEC – LUŽNÁ 2:3 na penalty (1:1)

Jako by pro Lužnou byly úvodní minuty zápasů zakleté. Běžela teprve 7. minuta, když Michal Pokorný lovil míč z vlastní sítě. Po inkasované brance se hra postupně vyrovnala a skóre srovnal v poslední minutě prvního poločasu Mezei z penalty. Do druhého dějství vstoupila Lužná velmi aktivně, ale velký počet brankových příležitostí zůstal neproměněn. Naopak rynholecký Matějka poslal utkání do penaltového rozstřelu, ve kterém byli hosté šťastnější.

Okresní přebor

9. kolo: Tn Rakovník B – Kněževes 2:1 (63. Dolák, 79. Beneš – 24. Šíma), Lišany – Jesenice 1:3 (19. Haifler – 14. vl. Mutinský, 75. z pen. Kotek, 84. Pros), Pustověty – Hředle 0:4 (40. Sláma, 42. vl. Kratochvíl, 61. Vitner, 89. Amauwah), Olešná – Roztoky 2:2 pen. 6:5 (52. a 54. Procházka – 48. Hruška, 87. Špimr), Řevničov – Senomaty 2:3 (51. Trejbal, 79. z pen. Husák – 11. Hůla, 53. Moroz, 73. Vávra), Městečko – Zavidov B 5:3 (9. a 40. Jůna, 16. Tvrz, 45. Hadrava, 82. Zelenka – 23. Pšenička, 44. Žďánský, 85. Vitner), Rynholec – Lužná 2:2 pen. 3:5 (7. Perlík, 84. Matějka – 45. z pen. Mezei, 72. Vejvoda).

III. třída – skupina A

Deváté kolo III. třídy ukázalo, že favorité na postup nejsou dva, ale čtyři. Dosud elitní dvojku Pavlíkov - Čistá nachytalo duo Janov - Mšecké Žehrovice. Janov dokonce vyhrál v Čisté 3:0, skvělý byl v koncovce Bradáč. V Žehrovicích to byla ještě větší bitva. Zlomový gól dal po pauze domácí Hejna, ale až do konce šel Pavlíkov po vyrovnání. Domácí nakonec uklidnil Škutchan.

9. kolo: Čistá – Janov 0:3 (4. Alijevič, 16. a 68. Bradáč), Mšecké Žehrovice – Pavlíkov 3:1 (4. Kočí, 47. Hejna, 84. Škutchan – 12. Ikrényi), Kolešovice – Chrášťany 4:2 (17. a 84. Herink, 69. Daniš, 75. Zuska – 29. a 72. Nováček), Šanov – Sýkořice 0:3 (32. Kovařík, 48. Jansa, 68. Liviu – Vasile), Petrohrad – Oráčov 1:1 pen. 1:4 (77. Nováček – 52. Čech), Kroučová – Slabce 0:4 (9. a 83. Čiha, 16. Lev, 58. Gajdoš).

IV. třída

Ve čtvrté třídě bylo smutno v Rudě, které odmakala mač ve Hředlích a sahala tam po výhře, když ještě v 88. minutě vedla 2:1. Ale domácí favorit a vedoucí tým tabulky tlačil a nakonec nejen vyrovnal, ale Hrbkem vstřelil i vítěznou branku. Podobně jako Ruda dopadl také Kounov. Překvapivě vyrovnal v závěru v Senomatech, ale domácí stihl ještě třetí branku a vyhráli 3:2.

8. kolo: Hředle B – Ruda 3:2 (25. Rosa, 88. Kafka, 90. Hrbek – 40. a 44. Mrnka), Roztoky B – Srbeč 5:3 (10. Sklenička, 13. Krátký, 42. a 83. Fikejz, 30. Krátký – 27. Dulovec, 32. Brož, 53. Pokorný), Senomaty B – Kounov 3:2 (60. Vávra, 52. a 85. Polcar – 43. Vyskočil, 83. Jelínek).