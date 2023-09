Zavidov B - Lužná 2:3 (2:1)

Po nepovedením úvodu domácích byla Zavidovu doslova darovaná vyrovnávací branka. Domácí se tímto okamžikem probudili a po povedené střele veterán Koc poslal svůj tým do vedení. Po přestávce byla Lužná za svoji aktivitu odměněna. „Dnes je to pro nás ztráta tří bodů. Při vší úctě k soupeři to byla nejslabší Lužná, ze všech těch zápasů, co jsme spolu za poslední roky hráli. Ve druhé půli jsme úplně přestali hrát, byli líní na krok a nechali jsme Lužnou otočit zápas,“ nechvalně hodnotí výkon rezervy gólman Aleš Kraus. „Konečně se nám povedla prolomit smůla a naplno bodovat. Až na dvě chyby, po kterých jsme dostali góly, jsme odehráli slušný zápas a podle mě jsme zaslouženě vyhráli,“ shrnul utkání ze svého pohledu trenér Lužné Adam Špička.