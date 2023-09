Lužná – Tatran Rakovník 2:3 (1:1)

Vzhledem k probíhajícímu posvícení nemohlo být lepšího fotbalového utkání než derby s Tatranem, který do Lužné zajížděl ve velmi improvizované sestavě. „Vyšel nám vstup do utkání a po chybě domácích jsme šli brzy do vedení. Pak jsme bohužel nedokázali proměnit další šance a trest přišel v podobě vyrovnání,“ popisuje autor branky Zdeněk Špimr stav utkání, za kterého se šlo o poločase do kabin. Lepší produktivita přeci jen byla na straně papírově kvalitnějších hostů, kdy na 2 inkasované branky dokázal odpovědět pouze Pokorný z penalty.

„Zápas před slušnou diváckou kulisou jsme chtěli zvládnout. Herně to nebylo špatné, ale bohužel nás stále trápí koncovka a finální fáze celkově. Věřím, že příští týden prolomíme smůlu a konečně budeme budovat naplno,“ věří v lepší výsledky trenér Lužné Adam Špička.