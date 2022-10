Lišany v derby chtěly navázat na skvělé výkony a zkusit utnout vítěznou šňůru Lužné. „Derby jak se patří, plné soubojů na hraně i za ní. Konečný stav 1:3 byl zapříčiněn naší nesoustředěností po druhé obdržené brance. Pro nás to nic nemění, příští týden musíme bodovat v Jesenici,“ dodává pozitivní energii svému týmu lišanský gólman Zdeněk Řepka.

„Po inkasované brance přišlo brzké vyrovnání, od toho momentu jsme začali být lepší a zaslouženě dovedli zápas do vítězného konce,“ hodnotí výhru luženský Radek Šnajdr.

Že by se Kněževes důležitou výhrou v Pavlíkově odpíchla od smolného období? Se šestigólovým přídělem poslala soupeře zpět do Čisté. „Pro oko diváka to nemohl být na těžkém terénu pohledný fotbal. Za stavu 1:1 byla hra chvíli vyrovnaná, avšak po druhé brance Plačka se zápas stal jednostrannou záležitostí. Mohli jsme dát klidně deset branek, ale i nadále se pereme s koncovkou,“ opakuje kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

Další ztracené body hlásí Jesenice, tentokrát na domácím hřišti s Olešnou. Ta když se sejde, může být vyrovnaným protivníkem pro kohokoliv. Především bratři Poláškovi byli hlavními aktéry vítězného obratu. „Zápas jsme rozehráli dobře a mohli ho mít pod kontrolou. Ovšem od druhého poločasu jsme soupeře nechali hrát a sami přestali. Sráží nás špatná koncovka a nedůrazné bránění, což se opakuje. Takhle jsme Olešné vítězství doslova darovali,“ štvalo domácího Petra Johna.

Schwendt se probudil pro Rakovník v pravou chvíli, hattrickem porazil Strašecí

Městečko doma remizovalo s Janovem, bod mu zachránil nejlepší střelec soutěže Marek Tvrz. „Hosté svou kvalitou potvrdili, že jejich postavení v tabulce není náhodné. My rozhodně nepředvedli optimální výkon, takže remízu, řekl bych spravedlivou, určitě bereme,“ přiznal Tvrz. Už od úvodních minut přicházeli šance jak na straně Městečka, tak hostujícího Janova. Po půlhodině hry proměnil svůj unik Konvalinka. Odpověď přišla vzápětí po nedůrazu ve vápně hostů. Po přestávce se dlouho týmy nemohly popasovat s těžkým terénem. V 69. minutě se elegantně otočil ex-ohnivec Zuska a poslal svůj Janov do vedení. Poslední slovo však měl Tvrz, kterého přesnou přihrávkou ve vápně našel Juna. „Věděli jsme o šanci bodovat na menším hřišti v Městečku. Jen škoda, že téměř v každém zápase vedeme, ale kvůli neproměněným šancí nepřidáme pojistku, ale naopak inkasujeme,“ poukazuje na nechvalnou skutečnost janovský Jakub Kail.

Žehrovice – Pavlíkov 3:1 (0:0)

Pavlíkov od vyhraného semifinále okresního přeboru klopýtá a ztrácí body. Vše mohl napravit ve Mšeckých Žehrovicích, s nimiž loni bojoval o postup, jenže zase padl – 1:3. První poločas patřil hostům, ale i nadále se trápí v koncovce. Když už přeci jen si vypracovali nějakou příležitost, zmařil ji bezchybný Kolek. Po přestávce domácí celek zlepšil hru, po deseti minutách proměnil penaltu a to ho nastartovalo. Na tříbrankové manko dokázal jen kosmeticky odpovědět pavlíkovský mladík Hekl.

„Neschopnost dát gól z vyložené šance je důvodem, že nemáme tolik bodů, které jsme si před zahájením soutěže asi představovali. Orazítkovali jsme tyč a břevno, ale mezi tyče jsme nic nedostali. A to nás sráží již třetí zápas v řadě,“ těžko hledá slova po dalším prohraném utkání hrající trenér Lukáš Polcar, jenž doufá, že prokletí zlomí se zavidovskou rezervou.

„Utkání nás tabulkově stavělo jako favorita, ale věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Bezbrankový první poločas byl díky našemu gólmanovi, který i přes nepříjemnou pánskou nemoc (rýmu) podal heroický výkon a zastavil několik tutovek soupeře. Do druhé půle jsme nastoupili úplně v jiném rozpoložení, soupeře zatlačili a zaslouženě rozhodli o vítězství,“ popsal v krátkosti průběh utkání domácí Ondřej Zázvorka.

Řevničov – Pustověty 3:4 (0:1)

Studené počasí společně s mokrým hřištěm v Řevničově než pohledný nabídl spíš agresivní fotbal, přesto padlo dohromady 7 branek. Do přestávky pouze Hranai dokázal potrestat trestuhodnou produktivitu domácí Sparty. Ve druhém poločase začala přestřelka, ve které Řevničov vždy dotahoval. Přesto, že skvělé zákroky předváděl brankář Beneš, domácí v 91. minutě srovnali. Řevničov se v euforii z vyrovnání snažil v posledních minutách zápas otočit. Otevřená obrana dala prostor volnému Hůlovi, který v posledních sekundách zachránil 3 body pro Pustověty. „Z naší strany herně povedené utkání, ovšem neuvěřitelné množství tutových šancí jsme doslova zahodili. Pro nás je to velká smůla, protože jsme bez bodu a stále na chvostu tabulky,“ kroutí hlavou řevničovský Jan Fujera.

Zavidov B – Senomaty 1:4 (0:3)

Od úvodních minut byli Berani fotbalovější, a šli zaslouženě do dvoubrankového vedení. Až poté Zavidovští zahrozili, ale zakončení Sekyry bylo nepřesné. Po půlhodině byla v rezerva v soustavnějším tlaku, jenže Žebrakovský krásným lobem přehodil vyběhnuvšího Týčeho a zkompletoval svůj hattrick.

Po přestávce se domácí díky napadání rozehrávky Beranů dostávali domácí do šancí, avšak proměnili pouze nařízenou penaltu. „V prvním poločase jsme dobře kombinovali, drželi míč, vytvořili si mnoho příležitostí a vstřelili důležité branky. Naštěstí jsme Zavidovu nedovolili návrat do utkání a v závěru dokázali z penalty vstřelit čtvrtý gól,“ popsal v krátkosti průběh kontrolovaného vítězství Senomat Marek Špidra.

„Naše výkony jsou jako na houpačce. Po otočení zápasu v Pustovětech doma předvedeme nezodpovědný výkon. Když se probudíme, prohráváme o dvě branky. Když snížíme, tak je nás najednou plné hřiště, ale to už je pozdě. Je potřeba se soustředit od začátku,“ nabádá své spoluhráče zavidovský Aleš Kraus.

OKRESNÍ PŘEBOR

9. kolo: Jesenice – Olešná 3:5 (27. John, 34. Kovář, 65. Kapoun – 35., 68. M. Polášek, a 72. R. Polášek, 84. Bučák, 90+5. Černý), Lišany – Lužná 1:3 (22. Mutinský – 27. a 78. z pen. Pokorný, 81. Svoboda), Kněževes – Čistá 6:2 (13. z pen. a 89. Vrábík, 25. Plaček, 34. Šíma, 41. Žemlička, 64. Kříž – 16. Votroubek, 85. Denk), Mš. Žehrovice – Pavlíkov 3:1 (58. z pen. Jindra, 68. Bondarev, 78. Kočí – 90. Hekl), Zavidov B – Senomaty 1:4 (66. z pen. Havel – 14., 18. a 40. Žebrakovský, 79. z pen. Hůla), Řevničov – Pustověty 3:4 (53. a 75. Kapr, 91. Husák – 18. Hranai, 51. Peták, 58. Černý, 93. Hula), Městečko – Janov 2:2 (35. Ryba, 80. Tvrz – 31. Konvalinka, 69. Zuska).

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

9. kolo: Senomaty B – Oráčov 1:4 (51. Popadiuk – 13., 35. a 61. Zelenka, 60. Svatoň), Pavlíkov B – Chrášťany 4:1 (50. Jiroušek, 70. Erben, 80. Benada, 84. Hekl – 2. Hutněv), Kolešovice – Slabce 3:2 (3. a 51. Polánek, 50. Ritter – 36. Sarhsian, 40. Macák), Panoší Újezd – Petrohrad 0:2 (61. Jambor, 69. z pen. Majer).

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

9. kolo: Hředle B – Rynholec 0:3 (22. Měsíček, 50. z pen. Novák, 71. Rajgl), Roztoky B – Ruda 2:4 (54. Barčot, 89. z pen. Fikejz – 25. Matouš, 27. Vojanec, 68. a 74. z pen. Král), Sýkořice – Srbeč nehráno, Kroučová – Kounov 0:0